¿Qué pasará con TikTok tras decisión de la Corte Suprema y Trump podría salvarlo?

TikTok ahora está en manos del presidente electo Donald Trump luego de que la Corte Suprema de Estados Unidos confirmara por unanimidad el viernes una ley federal que prohibiría la red social en el país a partir del domingo a menos que sea vendida por su empresa matriz con sede en China.

La decisión se tomó en el contexto de una agitación política inusual por parte del presidente electo Donald Trump, quien prometió que podría negociar una solución, y del gobierno del presidente Joe Biden, que ha señalado que no aplicará la ley a partir del domingo, su último día completo en el cargo.

Trump, consciente de la popularidad de TikTok y de sus 14.7 millones de seguidores en la aplicación, se encuentra en el lado opuesto del argumento de destacados republicanos del Senado que culpan al propietario chino de TikTok por no haber encontrado un comprador hasta ahora.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

¿Qué pasaría con TikTok el domingo?

Al momento, no se sabe con certeza.

TikTok se está preparando para posiblemente hacer que la aplicación no esté disponible para sus 170 millones de usuarios estadounidenses el domingo, el día en que entrará en vigor una prohibición en Estados Unidos, dijo a NBC News una persona con conocimiento de los planes de la compañía.

Pero TikTok no ha tomado una decisión final sobre lo que sucederá, según la persona que habló bajo condición de anonimato por no tener autorización de hablar públicamente.

Un informe del martes de The Information dijo que si los jueces confirman la ley, la aplicación se apagará en lugar de permitir que las personas que ya están en ella sigan usándola, citando a dos fuentes anónimas que dijo estaban familiarizadas con los planes de TikTok.

La persona que habló con NBC News dijo el miércoles por la noche que la compañía considera que apagarse es un último recurso.

Otra opción que se está discutiendo, según la persona que habló con NBC News, es la posibilidad de que el contenido siga siendo visible en TikTok para los usuarios que tienen la aplicación, aunque ya no recibiría actualizaciones. No estaría disponible para nuevas descargas en ninguna tienda de aplicaciones en Estados Unidos y dejaría de funcionar con el tiempo porque no podría recibir correcciones de errores y actualizaciones.

Noel Francisco, abogado de TikTok, dijo a la Corte Suprema el viernes que, según su entendimiento, la aplicación "se apagaría" el 19 de enero si la empresa perdía el caso. "Básicamente, la plataforma se apaga", dijo Francisco.

Eso es lo que sucedió en India cuando TikTok fue prohibido allí el 29 de junio de 2020. Nikhil Pahwa, quien fundó la publicación de política tecnológica MediaNama en la India, dijo que la aplicación cerró la noche en que entró en vigencia la prohibición.

¿Por qué EEUU está prohibiendo TikTok?

El año pasado, el Congreso, en una ley promulgada por Biden, requirió que la empresa matriz de TikTok con sede en China, ByteDance, se desvinculara de la compañía antes del 19 de enero, un día antes de la investidura presidencial.

El funcionario indicó que el gobierno saliente dejará la implementación de la ley y la posible aplicación de la prohibición en manos de Trump.

Se argumenta que la plataforma posee un riesgo para la seguridad nacional al tener lazos con China. Esto supera las preocupaciones sobre limitar la expresión de la aplicación o de sus 170 millones de usuarios en Estados Unidos.

Entérate de los detalles.

¿Qué puede hacer Trump para salvar a TikTok?

Trump, quien en su momento llamó a prohibir la aplicación, desde entonces se ha comprometido a mantenerla disponible en Estados Unidos, aunque su equipo de transición no ha dicho cómo pretenden lograrlo.

Trump ha cambiado su postura sobre la popular aplicación, después de haber intentado prohibirla durante su primer mandato por preocupaciones de seguridad nacional. Se unió a TikTok durante su campaña presidencial de 2024 y su equipo la utilizó para conectar con votantes más jóvenes, especialmente hombres. Se comprometió a “salvar TikTok” durante la campaña y ha atribuido a la plataforma el ayudarlo a ganar más votos juveniles.

No está claro qué opciones tiene Trump una vez que preste juramento como presidente el lunes.

La ley permite una pausa de 90 días en las restricciones de la aplicación si ha habido avances hacia una venta antes que entre en vigor. La procuradora general Elizabeth Prelogar, quien defendió la ley ante la Corte Suprema durante el gobierno demócrata Biden, dijo a los jueces la semana pasada que no está claro si la perspectiva de una venta una vez que la ley entre en vigor podría dar un respiro de 90 días a TikTok.

Por separado el miércoles, Pam Bondi, la elección de Trump para secretaria de Justicia, evadió una pregunta durante una audiencia en el Senado sobre si mantendría una prohibición de TikTok.

Se tiene previsto que el director general de TikTok, Shou Zi Chew, asista a la investidura de Trump y ocupe un lugar privilegiado en el estrado junto con los multimillonarios de la tecnología Elon Musk, quien es director general de SpaceX, el CEO de Meta Mark Zuckerberg, el CEO de OpenAI Sam Altman, y el fundador de Amazon Jeff Bezos, según dos personas familiarizadas con el asunto que hablaron bajo condición de anonimato para discutir la planificación interna.

La ley en cuestión requiere que ByteDance, propietario de TikTok con sede en China, se deshaga de la empresa, argumentando preocupaciones de seguridad nacional de Estados Unidos.