Nuevo audio revela momentos finales del sumergible Titán que implosionó con cinco pasajeros a bordo

Más de un año después de la catastrófica implosión de un sumergible que transportaba a cinco pasajeros a los restos del Titanic a 12,500 pies bajo la superficie del océano, un nuevo audio recién publicado podría arrojar algo de luz sobre la tragedia.

Una grabación de audio de 23 segundos, tomada a unas 900 millas del lugar donde se desplomó el casco del sumergible, parece mostrar los últimos momentos del Titán antes de su colapso.

La Guardia Costera de Estados Unidos hizo público el audio como parte de su investigación en curso sobre lo que pudo haber ocurrido en el viaje del 18 de junio de 2023.

En los primeros 9 segundos de la grabación se oyen sonidos de estática ominosa, pero luego, hacia el segundo 10, se escucha un sonido profundo similar al de un golpe. El ruido dura unos tres segundos antes de que vuelva la estática y luego el silencio al terminar la grabación.

Aquel domingo del 18, el sumergible partió para su expedición de dos horas en el buque de investigación canadiense Polar Prince, frente a las costas de Canadá.

A bordo del buque viajaban cinco pasajeros: Stockton Rush, fundador y consejero delegado de OceanGate, la empresa que operaba el sumergible; Hamish Harding, explorador y empresario británico; Paul-Henri Nargeolet, conocido como experto en el Titanic; Shahzada Dawood, inversor paquistaní, y su hijo Suleman, de 19 años.

El sumergible inició su descenso hacia las 8:00 a.m. Las cosas empezaron a no ir según lo previsto alrededor de las 9:45 a.m., una hora y media después del descenso, cuando se perdieron las comunicaciones entre el Titán y el Polar Prince.

El temor empezó a sentirse cuando el sumergible, que debía volver a la superficie a las 3:00 p.m., nunca apareció.

Al día siguiente comenzaría una búsqueda masiva que captó la atención del mundo con la esperanza de encontrar la embarcación y a los cinco pasajeros antes de que se les acabara el oxígeno.

La esperanza desapareció el 22 de junio, cuatro días después del inicio de la búsqueda, cuando los guardacostas anunciaron que habían descubierto un campo de escombros "compatible con una implosión catastrófica del buque".

Ese mismo día, OceanGate anunció la noticia que tanto temían las familias de los pasajeros: la tripulación del Titán se había perdido.

Un video tomado el año pasado por un vehículo teledirigido permitió al mundo ver de cerca los restos del sumergible en el fondo del océano. Durante la audiencia sobre la tragedia, los guardacostas también revelaron uno de los últimos mensajes que el Titán envió a su barco de apoyo antes de perder el contacto: "Todo bien por aquí".