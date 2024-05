Trump sabrá su condena cuatro días antes de la Convención Republicana

Un jurado de Nueva York declaró el jueves culpable a Donald Trump de los 34 delitos graves de falsificación de registros comerciales, la primera vez que un expresidente de Estados Unidos es condenado por un delito.

El jurado llegó a su veredicto en el histórico caso después de 9.5 horas de deliberaciones, que comenzaron el miércoles.

Será sentenciado el 11 de julio, cuatro días antes de la Convención Nacional Republicana.

Se enfrenta a penas que van desde una multa hasta cuatro años de prisión por cada cargo, aunque se espera que sea sentenciado por los delitos al mismo tiempo y no de forma consecutiva.

El veredicto se leyó en la sala del tribunal de Manhattan donde Trump ha sido juzgado desde el 15 de abril.

Se había declarado inocente de 34 cargos de falsificación de registros comerciales relacionados con un pago de dinero realizado por su ex abogado Michael Cohen a la estrella de cine para adultos Stormy Daniels en las últimas semanas de las elecciones presidenciales de 2016.

Trump miró hacia abajo con los ojos entrecerrados mientras el presidente del jurado leía la palabra "culpable" para cada cargo.

La condena se produce cuando Trump es el presunto candidato republicano a la presidencia.

LOS DÍAS DEL JUICIO CONTRA TRUMP

El juez agradeció a los jurados por su servicio durante el juicio que duró semanas.

“Ustedes le dieron a este asunto la atención que merecía y quiero agradecerles por eso”, les dijo el juez Juan Merchán. Trump parecía estar frunciendo el ceño a los miembros del jurado mientras pasaban junto a él al salir de la sala del tribunal.

El abogado de Trump, Todd Blanche, presentó una moción de absolución después de que el jurado abandonara la sala, lo que el juez negó.

El fiscal Joshua Steinglass dijo al jurado en sus argumentos finales a principios de esta semana que “la ley es la ley y se aplica a todos por igual. No existe ningún estándar especial para este acusado”.

“Usted, el jurado, tiene la capacidad de responsabilizar al acusado”, dijo Steinglass.

Trump había sostenido que la oficina del fiscal de distrito de Manhattan, Alvin Bragg, no tenía ningún caso y que no había habido ningún delito. “El presidente Trump es inocente. No cometió ningún delito”, dijo Blanche en su declaración final, argumentando que los pagos a Cohen eran legítimos.

Donald Trump dice que es inocente y que la decisión fue sesgada.

Los fiscales dijeron que el pago encubierto a Cohen era parte de una “conspiración planificada y coordinada de larga duración para influir en las elecciones de 2016, para ayudar a Donald Trump a ser elegido mediante gastos ilegales, para silenciar a las personas que tenían algo malo que decir sobre su comportamiento, utilizando métodos manipulados como registros corporativos y formularios bancarios para ocultar esos pagos en el camino”.

“Fue un fraude electoral. Pura y simple”, dijo el fiscal Matthew Colangelo en su declaración inicial.

Si bien Trump no fue acusado de conspiración, los fiscales argumentaron que provocó la falsificación de los registros porque estaba tratando de encubrir una violación de la ley electoral estatal, y la falsificación de registros comerciales con la intención de cubrir otro delito eleva el delito de un delito menor a un delito menor. delito.

EL TESTIMONIO DE COHEN

El veredicto se produjo después de un sensacional juicio de semanas de duración que incluyó testimonios combativos de Cohen, quien se describe a sí mismo como ex reparador de Trump, y de Daniels, quien testificó que tuvo un encuentro sexual con Trump en 2006 después de conocerlo en un torneo de golf de celebridades. Trump ha negado su afirmación y su abogado había sugerido que Cohen actuó por su cuenta porque pensó que eso haría feliz al “jefe”.

Otros testigos incluyeron exempleados de la Casa Blanca, incluida la asesora Hope Hicks, ex ejecutivos de la Organización Trump y el ex editor del National Enquirer, David Pecker.

Trump no subió al estrado para ofrecer su propio relato de lo sucedido, a pesar de proclamar antes de que comenzara el juicio que testificaría “absolutamente”.

El principal testigo de la defensa fue Robert Costello, un abogado que Cohen consideró contratar en 2018. Costello, quien testificó que Cohen le había dicho que Trump no tenía nada que ver con el pago de los Daniels, enfureció a Merchan al hacer comentarios y muecas irrespetuosas en el estrado.

En un momento, el juez desalojó la sala durante el testimonio de Costello y amenazó con declarar por desacato.

Detalles aquí.

Cohen testificó que le mintió a Costello porque no confiaba en él y que había mentido a otros sobre la participación de Trump en ese momento porque quería proteger a su exjefe.

Cohen fue el único testigo que testificó sobre la participación directa de Trump en el pago de $130,000 y el posterior plan de reembolso.

Blanche pasó días desafiando su credibilidad, logrando que Cohen reconociera que tiene un historial de mentiras, incluso bajo juramento.

Blanche también consiguió que Cohen reconociera que estafó a Trump y su empresa por $30,000 al afirmar falsamente que había pagado $50,000 a una empresa de tecnología en nombre de Trump, cuando en realidad le había pagado a la empresa cerca de $20,000.

Cohen dijo que le pagaron ese dinero junto con el efectivo de los Daniel en una serie de pagos de Trump a lo largo de 2017 que la Organización Trump caracterizó como pagos conforme a un acuerdo de anticipo “por servicios legales prestados”.

Pecker testificó sobre una reunión de 2015 con Trump y Cohen en la que le pidieron que fuera sus “ojos y oídos” para historias escandalosas que podrían dañar la campaña de Trump, y dijo que ayudó a la pareja a anular dos de esas historias.

Uno involucró a un portero que afirmó falsamente tener información sobre una hija amada de Trump y el otro se refería a una ex modelo de Playboy llamada Karen McDougal, quien afirmó que había tenido una aventura de meses con Trump que comenzó en 2006. Trump ha negado la afirmación de McDougal. , pero Pecker dijo que lo creía en parte porque Trump la había descrito como una “buena chica”.

La empresa de Pecker pagó al portero $30,000 y a McDougal $150,000 por su silencio.

Pecker dijo que le habían dicho que Trump devolvería los 150.000 dólares, y Cohen grabó en secreto a Trump hablando sobre el pago planeado, lo que nunca sucedió.

El ejecutivo de AMI testificó que también ayudó a alertar a Cohen sobre la historia de Daniels en octubre de 2016, cuando la campaña de Trump se tambaleaba por la publicación de la llamada cinta “Access Hollywood”, donde se puede escuchar a Trump alardear de poder manosear a las mujeres porque es famoso.

Blanche insistió ante el jurado en que la serie de cheques que el entonces presidente Trump pagó a Cohen en 2017 “no era una venganza al señor Cohen por el dinero que le dio a la señora Daniels”, y que le estaban pagando por su trabajo legal como abogado personal de Trump.

Esa posición fue cuestionada por el testimonio de Jeff McConney, ex vicepresidente senior de la empresa de Trump.

McConney dijo que el director financiero de la compañía, Allen Weisselberg, le había dicho que a Cohen se le reembolsaría un pago de $130,000 y el pago de $50,000 y los fiscales ingresaron las notas escritas a mano de Weisselberg sobre la fórmula de pago como prueba. Cohen dijo que Trump aceptó el acuerdo en una reunión con él y Weisselberg pocos días antes de asumir como el 45º presidente de Estados Unidos.

Weisselberg no testificó. Está en prisión por un cargo de perjurio relacionado con su testimonio en el caso de fraude civil de la fiscal general de Nueva York, Letitia James, contra Trump y su empresa.

Cohen, McConney y otros testigos dijeron que Weisselberg, quien pasó décadas trabajando para Trump, siempre buscó su aprobación para grandes gastos.

En total, la fiscalía llamó a 20 testigos en el caso, mientras que la defensa llamó a dos.

Trump había afirmado frecuentemente, falsamente, que los cargos en su contra eran una invención política orquestada por el presidente Joe Biden para mantener al expresidente fuera de la campaña electoral.

Pero Trump finalmente logró llevar la campaña a la sala del tribunal, recibiendo como invitados en el tribunal a importantes republicanos, incluido el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y los senadores JD Vance de Ohio y Rick Scott de Florida.

Trump también aprovechó los recesos de la corte para promocionar mensajes políticos a sus partidarios, mientras que sus sustitutos eludieron la orden de silencio de Merchan contra Trump atacando a testigos, fiscales individuales y a la hija del juez.

Merchan multó a Trump con $10,000 durante el juicio por violar su orden, incluidos ataques a Cohen y Daniels, y advirtió que podría encarcelarlo si continuaba violando la orden.

Trump fue acusado formalmente en marzo del año pasado luego de una investigación de años realizada por Bragg y su predecesor, Cyrus Vance.

Los cargos fueron los primeros presentados contra un expresidente, aunque desde entonces Trump ha sido acusado y se declaró inocente en otros tres casos.

Ninguno de los tres (un caso de interferencia federal en las elecciones en Washington, D.C., un caso de interferencia en las elecciones estatales en Georgia y un caso federal que alega que manejó mal documentos clasificados e información de seguridad nacional) parece probable que vaya a juicio antes de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre.