Trump recibe al presidente francés Macron en la Casa Blanca centrándose en Ucrania

El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al presidente de Francia, Emmanuel Macron, en un momento de profunda incertidumbre sobre el futuro de las relaciones transatlánticas, en el que el mandatario estadounidense está transformando la política exterior de su país y busca un final rápido para la guerra de Rusia en Ucrania.

Trump, que esta semana también recibirá al primer ministro británico, Keir Starmer, también ha hecho demandas territoriales —Groenlandia, Canadá, Gaza y el Canal de Panamá— y sobre valiosos minerales raros en Ucrania. Justo un mes después de comenzar su segundo mandato, el presidente de “EEUU primero” ha proyectado una enorme sombra sobre lo que los diplomáticos veteranos de Estados Unidos y exfuncionarios del gobierno consideraban como la presencia tranquilizadora de Estados Unidos en la estabilidad y continuidad global.

A pesar de algunos tropiezos notables, el poder militar, económico y moral de Estados Unidos ha dominado la era posterior a la Segunda Guerra Mundial, especialmente después de que la Guerra Fría llegara a su fin con el colapso de la Unión Soviética.

Todo eso, temen algunos, podría perderse si Trump logra lo que quiere y Estados Unidos abandona los principios bajo los cuales se fundaron las Naciones Unidas y numerosos otros organismos internacionales.

“La única conclusión que se puede sacar es que 80 años de política en la defensa contra agresores han sido destruidos sin ningún tipo de discusión o reflexión”, dijo Ian Kelly, que fue embajador de Estados Unidos en Georgia durante el gobierno de Obama y el primer mandato de Trump, y ahora es profesor en la Universidad Northwestern.

“Estoy desanimado por muchas razones, pero una de las razones es que al principio me había sentido alentado por las repetidas referencias a ‘la paz a través de la fuerza’”, agregó Kelly. “Esto no es paz a través de la fuerza — esto es paz a través de la rendición”.

Las visitas comienzan en el aniversario de la guerra en Ucrania

Trump recibió a Macron el lunes, el tercer aniversario de la guerra en Ucrania, mientras que Starmer estará en la Casa Blanca el jueves.

Sus visitas se producen después de que Trump remeciera Europa con críticas repetidas al presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskyy, por no negociar un fin a la guerra y rechazar un acuerdo que otorgara a Estados Unidos acceso a los minerales raros de Ucrania, que podrían ser utilizados en las industrias aeroespacial, médica y tecnológica estadounidenses.

Los líderes europeos también se mostraron consternados por la decisión de Trump de enviar a altos asesores para conversaciones preliminares con funcionarios rusos en Arabia Saudí sin la presencia de funcionarios ucranianos o europeos en la mesa.

Se espera que haya otro choque en la ONU el lunes, después de que Estados Unidos propusiera una resolución rival que carece de las mismas demandas que una de Ucrania y la Unión Europea para que las fuerzas de Moscú se retiren inmediatamente del país.

Sobre el acuerdo de minerales, Zelenskyy inicialmente se mostró reacio, diciendo que carecía de garantías de seguridad para Ucrania. El domingo escribió en X que “estamos logrando grandes avances”, pero señaló que “queremos un buen acuerdo económico que sea parte de un verdadero sistema de garantías de seguridad para Ucrania”.

Los funcionarios del gobierno de Trump dicen que esperan alcanzar un acuerdo esta semana que vincule más estrechamente las economías de Estados Unidos y Ucrania — lo último que Rusia desea.

Esto sigue a un cruce de declaraciones públicas en el que Trump llamó a Zelenskyy “dictador” y acusó falsamente a Kiev de iniciar la guerra. En realidad, Rusia invadió a su vecino más pequeño y menos equipado en febrero de 2022.

Zelenskyy, que el domingo dijo en respuesta a una pregunta que cambiaría su cargo por la paz o para unirse a la OTAN, luego enfureció a Trump al afirmar que el presidente de Estados Unidos vivía en un “espacio de desinformación” creado por Rusia. Los analistas dicen que confrontar a Trump podría no ser la mejor estrategia.

“La respuesta a que el presidente Trump haga algo en tu contra no es hacer algo de inmediato. Tiendes a obtener este tipo de reacción”, dijo el almirante retirado Mark Montgomery, exasesor de política exterior del fallecido senador John McCain y actual investigador principal en la Fundación para la Defensa de las Democracias.

“Esto forma parte de un problema más amplio, en el que sé que el gobierno se considera a sí mismo como disruptor. Creo que un término mejor podría ser desestabilizador. Y, desafortunadamente, la desestabilización a veces somos nosotros y nuestros aliados”, añadió.

Esa dinámica complicada hace que la tarea de esta semana sea aún más difícil para Macron y Starmer, líderes de dos de los aliados más cercanos de Estados Unidos, mientras intentan manejar las conversaciones con Trump.

Conversaciones de alto riesgo entre líderes europeos y estadounidenses

Macron dijo que tiene la intención de decirle a Trump que no mostrar debilidad ante el presidente ruso, Vladímir Putin, durante las negociaciones lideradas por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Ucrania va en el interés conjunto de estadounidenses y europeos. También sugirió que argumentará que la forma en que Trump maneje a Putin podría tener enormes ramificaciones para las relaciones de Washington con China, el competidor económico y militar más significativo de Estados Unidos.

“No puedes ser débil ante el presidente Putin. No es tú, no es tu marca, no va en tu interés”, dijo Macron en las redes sociales. ”¿Cómo puedes ser creíble ante China si eres débil ante Putin?”.

Sin embargo, Trump ha mostrado un considerable respeto por el líder ruso. Trump dijo este mes que le gustaría ver a Rusia reincorporarse a lo que ahora es el Grupo de las Siete principales economías. Rusia fue suspendida del G8 tras la anexión de Crimea en 2014.

Trump desestimó las quejas de Zelenskyy sobre la exclusión de Ucrania y Europa en la apertura de las conversaciones entre Estados Unidos y Rusia, sugiriendo que ha estado negociando “sin cartas, y te cansas de eso”.

Putin, por otro lado, quiere hacer un trato, argumentó Trump el viernes. “No tiene que hacer un trato. Porque si quisiera, obtendría todo el país”, agregó Trump.

La deferencia hacia Putin ha preocupado a algunos diplomáticos veteranos.

“El gobierno debería considerar ir en una dirección diferente porque esto no va a funcionar”, dijo Robert Wood, un diplomático de carrera retirado que sirvió en múltiples gobiernos republicanos y demócratas, más recientemente como embajador adjunto de Estados Unidos ante las Naciones Unidas hasta diciembre. “No nos engañemos: Rusia inició esta guerra, y tratar de reescribir la historia no servirá a los mejores intereses de Estados Unidos ni de nuestros aliados”.