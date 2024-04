En video: sorprende al ladrón de su auto gracias a un AirTag de Apple

Philip Obando, residente de Long Beach, California, pudo recuperar su automóvil robado después de esconder un AirTag de Apple en su auto como medida de precaución.

"Salí de mi casa y no hay ningún auto y estoy estupefacto", dijo Obando. Luego, llamó rápidamente a la policía y verificó la aplicación de AirTag de su teléfono para rastrear el auto, donde notó que el vehículo estaba a solo unas cuadras de distancia.

Obando y su esposa siguieron el auto hasta que el AirTag se congeló, pero lo retomaron por la tarde cuando lo vieron junto a una gasolinera.

"Mi esposa dijo: '¡Ahí está el auto! La persona está echando gasolina'. Ella dijo: 'Bájate del auto y ve a buscarlo'. Salté del auto", dijo Obando, quien se enfrentó al ladrón mientras su esposa se detenía en el auto en la gasolinera.

"Dije: '¡Este es mi auto! El tipo dijo: 'No, es mi coche'. Dije '¿En serio?' Tenía un control extra, le hice clic, el auto emitió un pitido y fue entonces cuando el tipo dijo: 'Oh, oh hombre'. Y simplemente huyó", narró.

Obando afirma que el ladrón dejó parafernalia de drogas dentro del auto y que cuando revisó el video de la cámara del tablero vio al hombre conduciendo por su vecindario, por callejones, cambiando las placas e incluso llevando el vehículo a lavar.

El video de la cámara del tablero también mostró al hombre recogiendo a un segundo individuo y alardeando del robo.

"Eso es un Bimmer (BMW), eso es un Bimmer. ¡Boom! Voy a estacionar este en algún lugar y mañana voy a buscar el otro", dijo el ladrón.

El otro vehículo al que se refería era el auto de la esposa de Obando, donde el hombre encontró la llave de su auto.

Obando dijo que después de confrontar al hombre, encontró la billetera del ladrón con su licencia de conducir adentro. Cuando comprobó la dirección en la licencia, descubrió que el delincuente era un vecino.

"Buscamos su dirección y lamentablemente no está muy lejos de donde vivimos. Eso da miedo", indicó.

Obando entregó la billetera y todo el video a la policía, que le aconsejó que nunca se enfrente a un ladrón por motivos de seguridad.

La estación hermana NBC4 contactó a la policía de Long Beach para preguntar si se realizaron arrestos, pero aún no se había recibido respuesta.