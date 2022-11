“Este es un momento para unirnos”: hablan víctimas del tiroteo mortal de Colorado Springs

Un hombre que ha frecuentado el Club Q durante décadas estaba abriendo una cuenta en el bar cuando recibió un disparo en la espalda. Otro hombre estaba a punto de salir del club con un grupo cuando escuchó "pop, pop, pop" y recibió una bala en el brazo, luego vio a su novio y hermana caer al suelo.

Ellos son algunas de las 17 personas heridas por disparos el sábado cuando un hombre de 22 años disparó en el Club Q, un club muy conocido para la comunidad LGBTQ+ en Colorado Springs. El martes, compartieron el horror de ver a sus seres queridos derribados frente a ellos, así como la esperanza que sintieron cuando las personas se ayudaban entre sí en medio del caos.

Ed Sanders, de 63 años, dijo que había estado esperando en la fila en el bar, se dirigió al frente y le dio al cantinero su tarjeta de crédito cuando recibió un golpe en la espalda, justo entre los omóplatos. Sorprendido, se giró para mirar al pistolero, solo para ser impactado nuevamente en el muslo con otra andanada de tiros.

"Me caí. Y todos cayeron”, dijo Sanders en declaraciones en video publicadas el martes por UCHealth Memorial Hospital Center. “Fue muy traumático. Escudé a otra mujer con mi abrigo… hubo mucho caos”.

James Slaugh dijo que él, su novio y su hermana se estaban preparando para salir del club cuando, "de repente escuchamos, 'pop, pop, pop'. Cuando me volteé, recibí una bala en mi brazo por la espalda”.

Slaugh, quien habló con The Associated Press desde su cama de hospital, dijo que vio caer a otros a su alrededor, incluido su novio, quien recibió un disparo en la pierna, y su hermana, que tenía heridas de bala en 13 lugares. Rápidamente llamó a la policía, escuchó varios disparos más, luego nada. La parte más aterradora del tiroteo, dijo, fue no saber si el pistolero volvería a disparar.

Cinco personas murieron en el tiroteo, que se detuvo después de que los clientes desarmaran al pistolero.

El motivo del ataque aún se está investigando y el hombre no ha sido acusado formalmente. La policía dice que estaba armado con múltiples armas de fuego, incluido un rifle semiautomático estilo AR-15, y se están considerando posibles delitos de odio.

“Quiero ser resistente. Soy un sobreviviente”, dijo Sanders. “No voy a ser víctima de una persona enferma”.

Aquí los detalles.

Sanders ha sido patrocinador del Club Q durante 20 años e incluso fue a la noche de apertura del club hace décadas. Vestía una bata de hospital y tenía un tubo de oxígeno en la nariz en el video grabado por el hospital.

Dijo que después del tiroteo en el club nocturno Pulse en Florida en 2016, en el que murieron 49 personas, Sanders pensó en lo que haría si sucediera algo similar en el Club Q, pero nunca soñó que se convertiría en realidad. “Estoy sonriendo ahora porque estoy feliz de estar vivo”, dijo Sanders. “Esquivé un evento importante en mi vida y lo superé, y eso es parte de lo que soy como sobreviviente”.

Sanders conocía a muchas de las víctimas, incluida la "señora de la puerta" y dos cantineros que murieron. Sanders dijo que después del tiroteo, las personas que no resultaron heridas se ayudaron entre sí “como lo haría una familia”.

Sanders dijo que el disparo en la espalda no alcanzó los órganos vitales pero le rompió una costilla. Dijo que ahora tiene una herida cóncava en la espalda y necesitará injertos de piel. Sanders también recibió un disparo en el muslo y dijo "esa fue la mayor cantidad de sangre".

“Creo que este incidente subraya el hecho de que las personas LGBT necesitan ser amadas”, dijo Sanders.

Para Slaugh, Club Q era un lugar donde se sentía seguro después de declararse gay a los 24 años. Fue donde conoció a su pareja, Jancarlos Del Valle, hace ocho meses, y fue donde llevaron a su hermana, Charlene, el sábado por la noche para animarla por una ruptura reciente, así como por la muerte de su madre por COVID-19 hace un año.

Slaugh dijo que después de que el pistolero fue sometido, el club se convirtió instantáneamente en una comunidad nuevamente. Los clientes agarraron toallas de papel para tratar de detener el sangrado de las heridas. Un hombre le dijo a Slaugh que estaría bien y lo besó en la frente.

“Eso fue un gran consuelo para mí”, dijo. “Esa esperanza se quedó ahí”.

Del Valle y James fueron trasladados de urgencia a un hospital y Charlene, que tenía heridas más graves, fue llevada a otro. James dijo que no se enteró de lo que le pasó a su hermana hasta el día siguiente. Se ha formado una comunidad de apoyo en torno a los Slaugh, incluida una campaña de GoFundMe para pagar las facturas médicas. Han llegado mensajes de todo el mundo.

“Recibir un disparo, ser víctima de todo esto, me dejó con una sensación de más esperanza que cualquier otra cosa, especialmente cuando todos se unieron”, dijo. “Este no es un momento para tener miedo. Este no es un momento para dejar entrar a una persona horrible. Este es un momento para unirnos”.