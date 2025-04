Eliminarán más de 500 paradas de autobús a partir de junio en el DMV

Muy pronto podrías notar que tu parada de autobús ya no está donde solía estar. A partir de junio, más de 500 paradas serán eliminadas de la región del DMV.

La Autoridad de Tránsito del Área Metropolitana de Washington (WMATA, en inglés) informó que esta decisión tiene como meta mejorar los tiempos de espera y garantizar la seguridad de los pasajeros y conductores.

Según la agencia, con la eliminación de cientos de paradas, los autobuses tendrán que detenerse menos y podrán cumplir mejor con los horarios establecidos.

La parada entre la University Boulevard y 14th Avenue en Langley Park es una de las que será eliminadas. Una decisión con la que algunos usuarios no están de acuerdo.

“Está un poco difícil. Uno que anda en bus y para caminar mucho y a veces con niños es bien preocupante eso", opinó María, una pasajera.

María no es la única. A otros usuarios del autobús también les preocupa esta eliminación.

“A veces uno viene en la noche a las 12 a.m. o 1 a.m. y desde allá hasta acá algo puede suceder. En cambio, los que vivimos en esta área se nos hace fácil”, señaló una pasajera que no fue identificada.

La agencia de transporte indicó que eliminaron paradas con poco uso, ubicadas en sitios presuntamente peligrosos y que están a menos de 660 pies de otra parada.

“Uno que es anciano ya le afecta bastante, imagínate el que anda en silla de ruedas,” enfatizó Antonio Menjivar, usuario del autobús.

El 29 de junio quedarán eliminadas 510 localidades en Virginia, Maryland y el Distrito de Columbia.

Además, Metro le cambiará los nombres a las paradas que queden. Ahora usarán un nombre de ruta que indique el área y el vecindario. Con eso, esperan ayudar a los usuarios a entender mejor el sistema de transporte.

A pesar de algunas críticas, las autoridades del transporte dicen que están escuchando a la comunidad y que harán los ajustes que sean necesarios.

Puedes revisar la lista completa de las paradas que eliminarán aquí.