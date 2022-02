Perros robots de 100 libras: la nueva estrategia con la que EEUU busca blindar la frontera

TIJUANA – El gobierno de Estados Unidos sigue reforzando la seguridad en la frontera para evitar el cruce ilegal de inmigrantes al país, que ha estado en alza año tras años, así como disminuir la presencia de coyotes, de contrabandistas de drogas y de la violencia.

En un futuro cercano, los migrantes podrían enfrentarse a un nuevo obstáculo: perros robots.

Se trata de un robot de 100 libras, robusto y cuadrúpedo que atraviesa todo tipo de terreno como arena, rocas y montañas, así como entornos construidos por humanos, como escaleras. "Es por eso que quieres piernas y no huellas”, dijo Gavin Kenneally, director de producto de Ghost Robotics.

La nueva estrategia aún está en fase de prueba y busca que los robots brinden apoyo a los agentes de la Patrulla Fronteriza en los terrenos más inhóspitos, en donde se enfrentan las amenazas más peligrosas, informó la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus siglas en inglés).

La Dirección de Ciencia y Tecnología (S&T) del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) presentó la nueva tecnología el martes 1ero de febrero. La agencia explicó que, en este caso, “el mejor amigo del hombre tiene un giro futurístico”.

“La frontera sur puede ser un lugar inhóspito para el hombre y la bestia, y esa es exactamente la razón por la cual una máquina puede sobresalir allí”, dijo Brenda Long, gerente del programa de ciencia y tecnología en un comunicado.

La meta del programa es reducir el tiempo que los agentes humanos son expuestos a riesgos que ponen en peligro su vida, dijo S&T.

Este robot de 100 libras fue creado en colaboración con Ghost Robotics, con base en Philadelphia y compañía que ya distribuye robots alrededor del mundo para asistir con misiones militares y policiales.

De acuerdo con el agente Brett Becker del Equipo de Innovación de CBP (INVNT), a lo largo de la frontera los agentes se enfrentan a contrabandistas de personas, de drogas, armas de fuego o armas de destrucción masiva.

Los perros robot han sido diseñados con diferentes capacidades utilizando tecnología del Ejército de Estados Unidos y tendrían que demostrar que pueden adaptarse a varias misiones. Por ejemplo, se les puede agregar diferentes tipos de cámaras: térmicas, visión nocturna zoom y sensores químicos, biológicos, radiológicos y nucleares, solo para enumerar algunos, informó S&T.

Después de dos años y medio de diseño, pruebas y desarrollo, los perros robots podrían acompañar muy pronto al personal de CBP en la frontera.

MIGRANTES REACCIONAN AL NUEVO AGENTE DE LA PATRULLA FRONTERIZA

Migrantes en Tijuana que han tenido la experiencia de cruzar los cercos y las zonas del desierto entre México y EEUU reaccionaron al ver los nuevos perros que utilizará el gobierno estadounidense para intentar detener la migración ilegal al país.

Algunos les daba miedo y a otros les sorprendía ver las largas patas robóticas de los perros metálicos, cámaras que suben por medio de artefactos de metal y la falta de un rostro, dicen los migrantes les hubiera resultado tenebroso en aquellas noches en medio de la zona de las montañas.

"Yo creo si le aviento piedras son capaces de aventarnos más gente, no sé, no sé qué reacción", dijo Armando Andrade, migrante michoacano y agregó que en el cerro uno no quiere toparse con nada.

Otros migrantes que ya han cruzado el muro de forma ilegal y buscan ocultar su identidad por temor a represalias nos dijeron que les hubiera parecido simpático el encuentro.

"Si me lo hubiera encontrado yo hasta yo mismo me hubiera tomado una foto con él, porque está bonito", dijo un migrante de El Salvador a TELEMUNDO 20.

Los migrantes que aún buscan llegar a Estados Unidos agregaron que después de ver estas imágenes, notan que hoy tienen un obstáculo más en su sueño de cruzar la frontera, ya no solo los agentes de la patrulla fronteriza sino también su tecnología

NUEVA TECNOLOGÍA CARECE DE HUMANIDAD DICEN ACTIVISTAS

Activistas proinmigrantes opinaron sobre esta nueva tecnología que para ellos carece de humanidad.

"Todavía un migra estadounidense, un ser humano una persona tiene un poco de sensibilidad a los migrantes, pero un robot, sería muy catastrófico que llegara a pasar un accidente", opinó José María García, activista y director del albergue Juventud 2000 en Tijuana.

Los perros también se toparían con personas que huyen de la violencia en su país y enfrentan momentos de mucha desesperación en su intento de una mejor vida.

"Que van a poder hacer, no sabemos realmente la operatividad de ese robot cómo va a operar", dijo García.

Debilidades que como humanos, dicen migrantes como Armando pudo experimentar entre raspones y caídas en su intento de llegar a Estados Unidos desde el Nido de las Águilas hace apenas 15 días.

Los activistas en Tijuana, agregaron que les gustaría que el gobierno de Estados Unidos, utilizará la tecnología para resolver problemas de fondo que hoy generan las migraciones forzadas a su país y un sistema que no genere tanto dolor e incertidumbre en la comunidad migrante