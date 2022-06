Detención de migrantes en la frontera con México sigue en aumento

WASHINGTON — El número de detenciones de migrantes en la frontera sur de Estados Unidos aumentó este año por cuarto mes consecutivo.

Durante mayo se registraron 239,416 detenciones de migrantes, un aumento de 2% respecto a los 235,478 encuentros de abril y de 33% en relación a los 180,597 de mayo de 2021, informó el miércoles la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP, por sus iniciales en inglés).

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Los últimos meses han sido los de mayor actividad en décadas, pero es difícil establecer comparaciones con los niveles previos a la llegada de la pandemia porque los migrantes expulsados en virtud de la medida de salud pública conocida como Título 42 no enfrentan consecuencias legales, lo que les permite intentar entrar al país en varias ocasiones.

Las autoridades han dicho que el 25% de las detenciones fueron con personas que habían sido detenidas al menos una vez en el último año, en comparación con una proporción de 15% en los cinco años anteriores a la pandemia de COVID-19.

El aumento en las llegadas abarcó múltiples nacionalidades, incluso después de que el número de ucranianos prácticamente desapareció luego que más de 20,000 entraron desde México durante abril. El gobierno estadounidense informó a finales de ese mes que ya no se permitiría el ingreso por la frontera a los ucranianos que viajaran a través de México.

Además de sus ciudadanos, México recibe de regreso a migrantes procedentes de Guatemala, Honduras y El Salvador que son expulsados en virtud del Título 42. Los costos, el distanciamiento en las relaciones y otros factores complican que Estados Unidos repatrie a los migrantes de otras naciones.

Los cubanos, que rara vez son procesados en virtud del Título 42, representaron la segunda mayor cantidad de encuentros en la frontera, sólo debajo de los mexicanos. También se registraron muchas llegadas de personas de Colombia, Haití y Nicaragua.

El menor salió de Honduras, atravesó México y llegó a EEUU tras cruzar solo la peligrosa frontera para reencontrarse con su mamá. Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

El gobierno del presidente Joe Biden planeaba ponerle fin al Título 42 el 23 de mayo, pero un juez federal de Luisiana bloqueó la medida tres días antes. Desde que la norma de salud pública entró en vigor en marzo de 2020, se ha expulsado a migrantes en más de 2 millones de ocasiones sin brindarles la oportunidad de solicitar asilo.

Más del 40% de los encuentros durante mayo quedaron sujetos al Título 42, casi todos ellos adultos que viajaban solos. La norma se aplicó a cerca de uno de cada seis que llegaron en familias con hijos menores de 18. Los menores de edad sin compañía de un adulto están exentos de la medida.

"La frontera de Estados Unidos no está abierta. La entrada a Estados Unidos depende de un motivo legal para entrar y lo que yo digo a esta gente es que no arriesguen sus vidas en una jornada larga que no va a resultar en la entrada a Estados Unidos", dijo la semana pasada el subsecretario estadounidense para América Latina, Brian Nichols.