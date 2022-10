“Yo ahí tirado gritando auxilio”: médico huye de la violencia en Tijuana y se muda a EEUU

SAN YSIDRO — El alto índice de violencia está causando un éxodo de profesionistas, un fenómeno en Baja California que hace años no se veía y que tiene preocupados a empresarios y ciudadanos que luchan por la seguridad de la ciudad.

Juan Luna, de 82 años, es un médico mexicano que hace dos años decidió dejar su profesión en Tijuana y probar su suerte en EEUU, donde hoy no sabe si mañana tendrá para comer, pero dice que es preferible al miedo constante con el que vivía.

“Y ¡paz! que me agarra aquí y me tumba al suelo y yo ahí tirado, gritando auxilio, auxilio”, recuerda Juan, cuyas imágenes de cuando fue violentamente asaltado en su consultorio médico en la ciudad fronteriza permanecen frescas en la memoria.

“Yo dije es por demás estar gritando auxilio, ni mucho menos y además me tapaba la boca el camarada este, eran como siete”.

Luna temía por su vida, ya que no sería la única vez que sería víctima de la delincuencia en Tijuana, por lo que, al contar con su residencia permanente en EEUU, decidió buscar suerte en San Diego.

“No he encontrado un buen negocio que pueda poner, a lo mejor encuentro un buen trabajo”, dice Luna.

Desde su local en San Ysidro, en donde también se ha visto forzado a dormir a falta de casa propia, el octogenario comparte que hace de todo para salir adelante, desde vender patinetas eléctricas, a hacer la limpieza en varias empresas, carpintería, etcétera.

Y aunque la vida es muy difícil en EEUU para quien no puede ejercer su profesión, no piensa regresar a México.

“Yo irme para allá no, que me pase otra tarugada igual que esas no, yo tengo que estar bien”.

Según Roberto Quijano, del Consejo Ciudadano de Seguridad Pública, “la violencia en general en el estado ha aumentado un 11% en el último año, un dato muy delicado”.

Esto en medio de uno de los movimientos económicos más importantes en Baja California, tanto en turismo como en servicios médicos, por lo que casos como el Juan Luna, no dejan de preocupar al Consejo Ciudadano de Seguridad Pública.

En el 2008, dice, vivimos un éxodo importante de profesionistas de Baja California que salieron debido a la inseguridad y si pudiera darse de nueva cuenta.