A quiénes benefician las 20,000 nuevas visas de trabajo temporales H-2B

WASHINGTON DC.- Como una buena noticia de fin de año recordemos que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el Departamento de Trabajo (DOL) anunciaron hace unos días que pusieron a disposición 20,000 visas temporales H-2B adicionales para trabajadores no agrícolas para el año fiscal 2022. Estas visas serán para los empleadores estadounidenses que deseen contratar trabajadores adicionales antes del 31 de marzo de 2022.

Este límite suplementario marca la primera vez que el DHS ofrece visas H-2B adicionales en la primera mitad del año fiscal. A principios de este año, USCIS recibió suficientes peticiones para que los trabajadores que regresan alcancen las 22,000 visas H-2B adicionales disponibles bajo la regla final temporal de visa suplementaria H-2B del año fiscal 2021.

La asignación de visa H-2B consiste en 13,500 visas disponibles para los trabajadores que regresan y que recibieron una visa H-2B, o se les otorgó el estatus H-2B, durante uno de los últimos tres años fiscales. Las 6,500 visas restantes, que están exentas del requisito del trabajador que regresa, están reservadas para ciudadanos de Haití y los países del Triángulo Norte de Honduras, Guatemala y El Salvador.

Las visas H-2A y H-2B son las que está otorgando el gobierno estadounidense para trabajadores extranjeros.

“En un momento de crecimiento laboral récord, las visas H-2B adicionales ayudarán a impulsar la recuperación económica histórica de nuestra nación”, dijo el secretario Mayorkas. “El DHS está tomando medidas para proteger las empresas estadounidenses y crear oportunidades que ampliarán los caminos legales hacia los Estados Unidos para los trabajadores de los países del Triángulo Norte y Haití. En los próximos meses, el DHS buscará implementar políticas que harán que el programa H-2B responda aún más a las necesidades de nuestra economía, al mismo tiempo que protege los derechos de los trabajadores estadounidenses y no ciudadanos ”.

El DHS tiene la intención de emitir un aviso por separado de la reglamentación propuesta que modernizará y reformará el programa H-2B. La regla propuesta incorporará las eficiencias del programa y protegerá contra la explotación de los trabajadores H-2B.

El pasado mes de octubre la agencia informó que recibieron suficientes solicitudes para alcanzar el límite de 33,000 visas para la primera mitad del año fiscal del próximo año para este programa, el cual permite a los empleadores contratar trabajadores extranjeros.

Las empresas estadounidenses utilizan el programa H-2B para contratar trabajadores extranjeros para empleos temporales no agrícolas. Los empleadores pueden contratar temporalmente a no ciudadanos para realizar trabajos o servicios no agrícolas en los Estados Unidos. El empleo debe ser de naturaleza temporal por un período de tiempo limitado, como una ocurrencia única, una necesidad estacional o una necesidad intermitente.

El Congreso fijó la cantidad máxima reglamentaria de visas H-2B para el 2022 en 66,000, con 33,000 para los trabajadores que comienzan a trabajar en la primera mitad del año fiscal (1 de octubre al 31 de marzo) y 33,000 para trabajadores que comienzan a trabajar en la segunda mitad del año fiscal (1 de abril al 30 de septiembre).

El portador de la visa puede traer a su esposa y a sus hijos, si son menores de edad, pero al finalizar el tiempo del visado todos deben regresar a su país de origen.

Para someter la solicitad, el peticionario debe demostrar que no hay suficientes trabajadores estadounidenses que estén capacitados, dispuestos, disponibles y cualificados para realizar el trabajo temporal.

