Anciana de 82 años cruza el río Bravo junto a su nieto para llegar a EEUU

“Tuvimos muchas dificultades pero al fin llegamos”, dicen Marta y su nieto Andris, quienes cruzaron el río Bravo. Ella a sus 82 años tuvo que nadar contra la fuerte corriente pero lo logró.

“Cuando me encontraron yo pensaba que me iba a morir, me dieron agua, me pusieron agua, yo los busqué y los llamé”, recuerda la anciana cubana que emprendió un viaje para llegar a EEUU desde cuba por Nicaragua.

Una vez en ese país cruzaron fronteras por varias otras naciones hasta llegar a México y de allí cruzar el río por Eagle Pass, en Texas, a donde llegaron este sábado.

CRUZARON EL RÍO POR EAGLE PASS, EN TEXAS

“A mi me quitaron hasta la chequera, me dejaron sin nada”, precisa de lo pasado durante la travesía.

La economía, dicen estos cubanos, está mala en la isla, pero que esa no fue la razón por la cual arriesgaron sus vidas.

“La realidad es la politica … bueno, nosotros allá no tenemos libertad para expresar lo que sentimos”, alegan.

Este es el mayor éxodo irregular de cubanos de la historia con más de 145 mil personas que han entrado a Estados Unidos en los últimos 15 meses.

“El 11 de julio salimos para tratar de defender los derechos, se pueda o no se pueda, uno tiene derechos. Y fuimos perseguidos”, recalcan la anciana y su nieto.

En el mismo grupo llegaron unos 80 migrantes, con ellos conversamos minutos antes de que fueran detenidos por las autoridades.

Todos tienen sueños que desean cumplir con nuevas oportunidades que esperan se les abran en los EEUU.