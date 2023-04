Se disparan las solicitudes para la lotería de visas tecnológicas

BERKELEY, California — El número de solicitudes de visas utilizadas en la industria tecnológica aumentó bruscamente por segundo año consecutivo, lo que despierta “preocupaciones graves” de que algunos manipulan el sistema para obtener ventajas indebidas, indicaron las autoridades estadounidenses el viernes.

Las solicitudes en la lotería informática de visas H-1B sumaron 780,884 este año, un aumento del 61% con respecto a las 483,927 del año pasado, señalaron los Servicios de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS por sus siglas en inglés) en un mensaje a los “interesados”.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La cifra del año pasado significó un aumento de 57% con respecto a las 308,613 del año anterior.

Cada año, hasta 85,000 personas obtienen las visas H-1B, que son un pilar de las grandes tecnológicas como Amazon.com Inc; Alphabet Inc., la empresa matriz de Google; Meta Platforms Inc., la empresa matriz de Facebook, e IBM Corp.

El año pasado, el gobierno empezó a exigir a los ganadores de la lotería que firmen declaraciones juradas de que no intentaron manipular el sistema registrado con ayuda de terceros para varias solicitudes bajo los nombres de distintas empresas, aunque no existiera una oferta de empleo.

Al ganar al menos una vez, podían ofrecer sus servicios a las empresas tecnológicas que requerían servicios, pero no tenían visas, con lo que se convertían en efecto en contratistas laborales.

¿Qué cambia y quiénes se beneficiarán con las medidas anunciadas para frenar la oleada de migrantes en la frontera? Para ver más de Telemundo, visita https://www.nbc.com/networks/telemundo

“La gran cantidad de solicitudes autorizadas para beneficiarios con múltiples inscripciones aceptables —mucho mayor que en años anteriores— ha suscitado preocupaciones graves de que algunos pueden haber intentado obtener una ventaja indebida al colaborar para presentar múltiples solicitudes en nombre del mismo beneficiario. Esto podría haber incrementado indebidamente sus probabilidades de resultar seleccionados”, escribió el organismo.

Añadió que ha “emprendido amplias investigaciones contra el fraude” basadas en las solicitudes a la lotería de los últimos dos años, denegado algunas solicitudes y está “en proceso” de remitir algunos casos a las fiscalías federales para descubrir posibles delitos.

El número de solicitudes vinculadas con personas que presentaron más de una se elevó a 408,891 este año, comparado con 165,180 el año pasado y 90,143 el anterior.

“Seguimos resueltos a disuadir y prevenir el abuso del proceso de registro y garantizar que solo los que acatan la ley están autorizados a pedir la H-1B”, dijo la agencia.

Las visas H-1B visas, utilizadas por ingenieros informáticos y otros en la industria tecnológica, han sido un pararrayos en el debate sobre inmigración. Sus detractores dicen que les restan posibilidades a los ciudadanos y residentes permanentes.

Pero las empresas tecnológicas afirman que son cruciales para ocupar puestos en que escasea el personal calificado, aunque han debido despedir trabajadores de otras áreas.

Al aumentar bruscamente el número de solicitudes en los últimos dos años, las tecnológicas han visto disminuir las solicitudes ganadoras de la lotería.