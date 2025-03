La estafaron por más de $100,000 en su caso migratorio y pensó quitarse la vida: no lo hizo por sus hijos

Una mujer que perdió más de $100,000 al confiarle su caso de inmigración a un hombre que no era abogado compartió su experiencia para que otras personas no pasen por la misma pesadilla.

María Gutiérrez dijo que cuando estaba pasando por este fraude, llegó a pensar en quitarse la vida, pero gracias a que finalmente encontró ayuda, logró salir adelante.

"La angustia. Mis hijos, si me iba, ¿qué va a ser de ellos?", reflexionó Gutiérrez. La mujer confesó que, aunque consideró quitarse la vida, se mantuvo fuerte. "Mis hijos eran muy importantes, más importantes. Sí", dijo.

Y es que aún se estremece al recordar lo que vivió durante 10 años, tras confiarle sus trámites migratorios a un supuesto amigo de la familia.

"Era una persona conocida que tuvo en sus manos todas mis informaciones", contó la mujer.

Gutiérrez efectivamente calificaba para solicitar una visa U, pero el hombre, que no era abogado, la engañó.

"Dijo que iba a ser mi representante legal", indicó. Contó además que, con engaños y pretextos, el hombre le estuvo exigiendo pagos y terminó dándole más de $100,000.

Pero nunca recibió su permiso de trabajo, pues jamás empezó el trámite. Irónicamente, fue su jefe quien, al verla tan angustiada, la convenció de buscar asesoría legal, y fue así como llegó a Public Counsel en Los Ángeles.

"Le ayudamos con tres casos: con el caso de inmigración, con el caso criminal y con el caso civil, y ganamos los tres", aseguró Gina Amato Lough, abogada en Public Counsel.

Desafortunadamente, como explicó la abogada, el hombre se fugó del país, y no pagó lo que el juez le ordenó, pero, aún así, Gutiérrez afirma sentirse afortunada. "Me siento contenta de que cada vez que salgo a la calle ya no hay miedo", confesó.

Después de lo que le pasó, la mujer quiso compartir su historia y advertir a otros. "Antes de aceptar pagar la cantidad, (debe) asesorarse que es un abogado", dijo.

"Nosotros trabajamos con ciertas comunidades inmigrantes que fueron víctimas de crimen o de tráfico humano, inmigrantes que están en detención en la cárcel, niños que entraron al país sin sus padres y también personas tratando de aplicar para asilo", dijo Lough.

María señaló que encontrar a su abogada en Public Counsel hizo toda la diferencia. "Le llamo mi ángel, mi luz, mi todo. Gracias a ella, estoy ahorita. Cada vez que busco un trabajo, cada vez que salgo en la calle, gracias a ella, gracias a Dios, gracias a Public Council por ayudarme", expresó.

Si Gutiérrez hubiese ido con un abogado probono desde el principio, en lugar de vivir angustiada durante una década, habría podido tramitar su visa U en cuatro meses, y completamente gratis. Por lo tanto, es importante recordar, sobre todo en estos tiempos, que es crucial revisar con quién estás tratando, y asegurarte de que la persona tenga licencia y realmente esté capacitada para ayudar.