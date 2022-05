Hay miles de visas de trabajo disponibles para ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras: conoce los detalles

El gobierno de Estados Unidos anunció recientemente que más de 35,000 visas de trabajo temporal siguen disponibles y de estas, más 11 mil están reservadas para ciudadanos de El Salvador, Guatemala, Honduras y Haití.

De acuerdo con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés), las 35 mil visas son para trabajadores no agrícolas y un total de 23,500 son para aquellos que ya tuvieron un permiso de trabajo anterior.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Además, no es obligatorio que los trabajadores tengan experiencia laboral o título académico.

Entonces, ¿puede un trabajador que vive en Estados Unidos solicitar a esta visa?

Katherine Canto, abogada de inmigración, explicó que estas visas "son para atraer personas de estos países hacia Estados Unidos, no para los que ya se encuentran dentro del país. Muchas veces las personas que ya están dentro del país no tienen un estatus estable migratorio y por esa razón es que no pueden adquirir este tipo de visas”.

Las personas interesadas pueden ingresar a la página web seasonaljobs.Dol.Gov/es para mirar las ofertas de trabajo disponibles y para encontrar agencias certificadas en sus países que ayudan a los trabajadores con los trámites.

Se le recomienda cautela para que no sea víctima de una estafa, ya que, según explicó la abogada, "el empleador es la persona que paga todo, el empleador es el que tiene que solicitar, hacer los pagos, hacer todo lo que se necesita para que se empleado venga acá".

De acuerdo con la abogada, si el solicitante incluye en algún costo, el empleador tiene un plazo de una semana para reembolsar el dinero que se haya invertido para el proceso.

En el comunicado en conjunto con el Departamento de Trabajo, las agencias informaron que las miles de visas H-2b adicionales son también para empleadores que busquen contratar trabajadores adicionales.

“Este programa también del H-2b funciona perfectamente para negocios, pequeños negocios, con tal de que pueda probar lo mismo que dice la ley. Primero la necesidad de empleados, la necesidad de qué no puede conseguir empleados para su negocio y pueden traer un empleado bajo esta visa, no tienen que ser 20 o 50 como tal vez traerían las compañías grandes”.

Este tipo de visa es para trabajadores que pueden permanecer en el país máximo 3 años, después de ese tiempo deben salir del país por un período de tres meses ininterrumpidos antes de solicitar una readmisión bajo esta mismo proceso migratorio.