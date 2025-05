¿Cómo protegerte de estafas que prometen resolver tu estatus migratorio a través de una app popular?

Estafadores al parecer están tomando ventaja de las políticas antiinmigrantes y de los operativos de ICE para hacerse de las suyas a costa del sufrimiento de las indocumentadas o con asilo.

En esta nueva guía de Inmigración y tus derechos, consultamos a abogados de inmigración sobre esta modalidad de estafa a través de la popular aplicación de mensajes.

Expertos en temas migratorios coinciden en que han aumentado las estafas y que estas ocurren a través de correos electrónicos o mensajería como WhatsApp.

"Me habían contactado por WhatsApp y me dijeron que si mandaba $1,000 me iban a resolver mi estatus migratorio", dijo Ángel Rodríguez, abogado de inmigración.

El abogado explicó que el estafador le pidió dinero a la víctima después de presuntamente haberlo amenazado con "mandarle a inmigración".

"Era un hombre con una orden de deportación por alguna razón se contactó con alguien fuera del estado que le hizo pensar que era abogado de inmigración, y le mando recibos que eran Photoshop malos (montajes) diciendo que estaba en un trámite migratorio y le hizo creer que iba a audiencias de inmigración con un juez", agregó.

Rodríguez hizo un llamado a los inmigrantes a estar en alerta y a no caer en estafas. Tenga en cuenta que ninguna agencia de inmigración, por ejemplo, le va a pedir dinero a cambio de no deportarse. "Nunca se van a contactar contigo por teléfono, si es así es fraude", alertó.

¿Cómo protegerse de este tipo de estafas?

Es importante que siga estas recomendaciones para evitar ser víctima de este tipo de fraude.

Solo un abogado o persona autorizada por el Departamento de Justicia puede dar consejos migratorios

Notarios o notarías públicas no son abogados y no tienen entrenamiento legal

No firmes documentos en blanco

No pague por planillas migratorias, estas son gratuitas

No deje que nadie se quede con sus documentos

"Si te envían una carta por correo y aun así dicen que te tienes que autodeportar, no significa que eso tienes que hacer tienes que consultar con un abogado", aseveró Rodríguez.

Meta asegura que brinda protección contra los contactos no deseados

Telemundo 48 se comunicó con Meta, la compañía dueña de WhatsApp, quienes afirmaron que la plataforma de mensajería cuenta con protecciones para sus usuarios ante cualquier contacto no deseado o estafas.

"Queremos que WhatsApp sea el lugar más seguro para la comunicación privada y personal, por eso protegemos tus conversaciones personales con cifrado de extremo a extremo. Sin embargo, al igual que con los SMS o las llamadas telefónicas normales, cualquiera que tenga tu número de teléfono podría intentar contactarte.

WhatsApp ofrece varias capas de protección para mantener tu cuenta segura y protegerte de contactos no deseados. Como parte de este esfuerzo, invertimos continuamente en tecnología para que los usuarios puedan evitar mensajes sospechosos y estafadores", dijeron en un comunicado.

Estos son los consejos que en WhatsApp dan a sus usuarios:

Cada vez que recibes un mensaje de alguien que no está en tus contactos, te preguntamos si deseas bloquearlo o denunciarlo.

Para brindarles aún más información, hemos agregado tarjetas de contexto que te indican si un nuevo contacto está guardado en tu agenda, si tienen grupos en común o el país desde el que te envían mensajes. Hacemos esto para chats y grupos individuales como una forma de empoderar a los usuarios para que eviten mensajes sospechosos, incluyendo estafadores.

Los estafadores a menudo intentan presionarte para que envíes dinero o hagas clic en enlaces. Por eso, los enlaces de remitentes desconocidos se desactivan hasta que decidas responderlos. También ofrecemos la opción de silenciar a los remitentes desconocidos, ya que algunas estafas se realizan mediante llamadas.

Proporcionamos mucha información sobre el aspecto de los mensajes sospechosos y más consejos para nuestros usuarios aquí.

Además de las herramientas para el usuario, también utilizamos técnicas de aprendizaje automático en segundo plano para identificar y abordar cuentas falsas y actividades fraudulentas.

También colaboramos con la industria, las fuerzas del orden, los reguladores, la sociedad civil y otros para educar a las personas sobre las tácticas de estafa más comunes a tener en cuenta y las herramientas en la plataforma para combatirlas.

Para más de inmigración y tus derechos, haz clic aquí.