Telemundo está llevando a cabo este jueves un banco de llamadas de inmigración para orientar a la comunidad hispana en todo el país.

La iniciativa, bajo el nombre “Inmigración y tus derechos / Línea de Guía”, contará con expertos que atenderán tus dudas relacionadas con las nuevas políticas migratorias y cómo prepararse ante posibles cambios.

📞 Llama al 855-622-2000 para recibir información confiable y gratuita.

La comunidad puede marcar desde cualquier parte de Estados Unidos durante los siguientes horarios:

Este (ET): 5:00 p.m. - 9:30 p.m.

Centro (CT): 4:00 p.m. - 8:30 p.m.

Pacífico (PT): 2:00 p.m. - 6:30 p.m.

Durante ese período, especialistas en inmigración, incluyendo abogados y representantes de organizaciones legales, estarán disponibles para responder a tus preguntas en español y gratis.

Este evento es parte del compromiso de Telemundo de informar y empoderar a la comunidad latina frente a los desafíos migratorios que enfrentan miles de familias en Estados Unidos.

IMPORTANTE: Telemundo no ofrece asesoramiento ni servicios legales. Las respuestas y el contenido de nuestro programa tienen fines puramente informativos y la participación de abogados o representantes que respondan a las preguntas no constituye una recomendación o respaldo por parte de Telemundo, no constituye asesoría legal y no crea una relación abogado-cliente.