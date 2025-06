Indocumentado firma deportación por 20 años para poder sepultar a su hijo en México

VALLE CENTRAL, California - Leonel Salazar Villalpando, residente de California, recibió una de las peores noticias: su hijo de 12 años falleció en un accidente en Guanajuato, México.

Inmediatamente, buscó la manera de regresar a su país a pesar de que eso significaba abandonar el "sueño americano".

"Platico con mis familiares y tomo la decisión de regresar en ese momento. Prácticamente todo mi sueño, todo mi esfuerzo era para mi hijo y para mi esposa, y pues en ese momento no interesa nada", contó Leonel a TELEMUNDO 20.

Leonel, quien vivía en la ciudad de Kerman, abordó un camión rumbo a Tijuana para llegar a su destino final, Guanajuato. Pero a pocos metros de cruzar la frontera, en San Ysidro, agentes de inmigración pidieron documentación a los pasajeros.

"Nos piden los permisos para estar en Estados Unidos y yo muestro mi credencial y soy la única persona que tal vez no tenía permiso legal para estar en Estados Unidos... En cuanto me bajan, todo se derrumba", recordó Leonel.

Aunque darle el último adiós a su hijo parecía imposible luego de ser enviado a dos centros de detención, finalmente salió bajo una condición.

"Me dijeron: 'Estás de suerte, te vas hoy, solo me tienes que firmar este papel que es una deportación por 20 años para que no puedas regresar a Estados Unidos'. Recuerdo que le dije: 'Si quiere le firmo de por vida'", detalló Leonel.

Los riesgos de firmar una orden de deportación

El abogado Sergio Siderman, que no representó a este inmigrante mexicano, se enteró del caso.

"Un derecho que mucha gente no lo sabe es que no te pueden detener y automáticamente deportarte si puedes demostrar que ya tienes dos años dentro del país", afirmó Siderman. El abogado también asegura que es casi imposible regresar a Estados Unidos de forma legal luego de haber firmado una orden de deportación.

"Traten de no salir o por lo menos iniciar un caso para arreglar su situación, durante el caso. Mientras el caso esté abierto, se puede conseguir una salida que es para emergencia, se llama 'advance parole', y tu abogado te la puede conseguir mientras tu caso esté abierto", explicó Siderman.

Este tipo de permiso es expedido por causas humanitarias y puede conseguirse en menos de dos días. El letrado también agrega que los agentes migratorios están acudiendo a lugares considerados como un blanco fácil.

"Este presidente (Donald Trump) ya tiene la frontera que casi nadie puede pasar, entonces tiene que buscar deportaciones de otros lados, y como se dice en inglés, van a buscar el 'low hanging fruit', la fruta que está colgada bajo para sacarla más fácil", expresó.

El abogado recalcó que todas las personas que se encuentran en el país sin una estancia legal deben estar preparadas y conocer sus derechos para saber cómo responder y actuar frente a agentes migratorios.