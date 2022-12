Retrasos sin precedentes: lo que recomiendan expertos sobre permisos de trabajo y solicitudes de ciudadanía

El procesamiento de permisos de trabajo y solicitudes de ciudadanía se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza, y los expertos de inmigración aseguran que los retrasos no tienen precedentes.

"Si no renuevan antes de que se caduque el permiso de trabajo, no les van a dar una extensión automática”, dijo Julio Cortez del Olmo, abogado de inmigración.

Esto quiere decir que se necesita realizar el trámite al menos seis meses antes de la fecha de vencimiento del permiso de trabajo. Por eso mismo, Ronald Moreno sufrió las consecuencias.

"Se demoró mi permiso de trabajo en llegarme un año”, afirmó Moreno. "Esto no solamente fue la pérdida de empleo. No tuve licencia por un año tampoco”.

Explicó Cortez del Olmo que eso es porque “en muchos sitios, la licencia de manejar va unida al permiso de trabajo”.

El trámite en general puede resultar siendo algo incómodo para discutir con empleadores.

"Para el empleador es complicado… ellos lo que quieren es el permiso de trabajo válido y no quieren que les cuenten, ‘Tengo un papel que me da extensión’”, dijo Cortez del Olmo.

Sin embargo, en el sitio web del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, por sus siglas en inglés), hay información pública donde empleadores pueden verificar tras aplicar antes del tiempo de vencimiento que los permisos de trabajo son extendidos 540 días, siempre y cuando tenga el recibo de esa aplicación.

Aunque, hay otros procedimientos que pueden complicarse con estos retrasos, como la ciudadanía.

"Si la persona está aplicando por la ciudadanía y el tiempo de caducidad de la green card se acerca… Si la agencia no le adjudica la aplicación, osea no lo entrevista, no le da la ciudadanía a tiempo, resulta que va a tener que pagar otro dinero para renovar la residencia”, sostuvo Cortez del Olmo.

Por lo cual el abogado también recomienda no esperar más de seis meses para iniciar la renovación de su residencia.

Por otro lado, los retrasos en los procedimientos de ciudadanía impactan la reunificación de familias.

"A lo mejor alguien está esperando para poder a su esposo o su esposa que está indocumentado en los Estados Unidos. Esa petición hay que hacer la como ciudadano”, indicó Cortez del Olmo.

Al respecto en un comunicado, USCIS admitió “que se encuentran trabajando para reducir los tiempos de procedimientos para todas las personas que la agencia sirve”, y que “el apoyo congresional es crítico para el presupuesto del próximo año 2023, lo que ayudará a eliminar el problema de las solicitudes atrasadas”.