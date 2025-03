EEUU reanudará la ayuda militar a Ucrania tras conversaciones en Arabia Saudí

YEDA, Arabia Saudí - El gobierno del presidente Donald Trump indicó el martes que levantaría de inmediato la suspensión de la ayuda militar a Ucrania y su intercambio de inteligencia con Kiev, más de una semana después de imponer las medidas para presionar al presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy a entablar conversaciones para poner fin a la guerra con Rusia.

El anuncio se produjo en las conversaciones entre Ucrania y Estados Unidos en Arabia Saudí. Kiev también informó que estaba abierta a un alto al fuego de 30 días en la guerra con Rusia, sujeto a la aceptación del Kremlin.

Las conversaciones de alto nivel entre delegaciones de Ucrania y Estados Unidos sobre cómo poner fin a la guerra que enfrenta a Kiev y Moscú desde hace tres años comenzaron en Yeda el martes, horas después de que las defensas antiaéreas rusas derribaron más de 300 drones ucranianos en el mayor ataque de este tipo desde que el Kremlin ordenó la invasión a gran escala de su vecino.

Dos personas murieron y otras 18 resultaron heridas, incluyendo tres menores, en el masivo ataque con drones que afectó a 10 regiones rusas, según las autoridades. No se reportaron daños a gran escala.

Rusia, por su parte, lanzó 126 drones Shahed y otros aviones no tripulados, además de un misil balístico hacia Ucrania el martes, informó la fuerza aérea ucraniana, como parte del implacable bombardeo del Kremlin contra zonas civiles durante la guerra.

En la ciudad saudí de Yeda, a orillas del mar Rojo, los reporteros pudieron entrar brevemente a la sala donde la delegación de alto nivel ucraniana se reunió con el jefe de la diplomacia estadounidense para discutir el final del mayor conflicto en Europa desde la Segunda Guerra Mundial.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sonrió a las cámaras. Al ser preguntado sobre sus expectativas para la reunión, levantó el pulgar y respondió: "Buenas".

Al otro lado de la mesa, los representantes ucranianos, incluyendo el jefe de la diplomacia y el de defensa, se sentaron sin mostrar expresión al inicio del encuentro en un hotel de lujo. Ni las autoridades ucranianas ni las estadounidenses realizaron comentarios sobre el ataque con drones en Rusia.

Pero el asesor presidencial ucraniano, Andriy Yermak, quien también participaba en las conversaciones, dijo a los reporteros que lo más importante era "cómo lograr una paz justa y duradera en Ucrania". Afirmó que las garantías de seguridad eran importantes para evitar que Rusia vuelva a invadirla en el futuro.

En 2014, el Kremlin se apoderó de la península ucraniana de Crimea y apoyó a las milicias prorrusas en el este de Ucrania. Estas conquistaron de amplias zonas en las regiones de Donetsk y Luhansk y lucharon contra las fuerzas de Kiev durante los siguientes ocho años.

El ministro saudí de Exteriores estuvo presente en las conversaciones, mientras las banderas de Estados Unidos, Arabia Saudí y Ucrania ocupaban el fondo de la sala. Los asistentes no respondieron a las preguntas de la prensa.

En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Estados Unidos informará a Rusia sobre los resultados de las conversaciones en Yeda, lo que describió como "práctica normal".

Reacciona Zelenskyy: "Ucrania está dispuesta a aceptar esta propuesta"

Zelenskyy no tardó en reaccionar, y lo hizo a través de su cuenta en la red social X.

"Recibí un informe de nuestra delegación sobre su reunión con el equipo estadounidense en Arabia Saudí. La conversación duró casi todo el día y fue buena y constructiva; nuestros equipos pudieron discutir muchos detalles importantes", expresó.

"Nuestra posición sigue siendo absolutamente clara: Ucrania ha buscado la paz desde el primer segundo de esta guerra y queremos hacer todo lo posible para lograrla lo antes posible y de manera confiable, para que la guerra no vuelva", agregó.

Zelenskyy indicó: "En esta reunión con los estadounidenses, Ucrania propuso tres puntos clave: silencio en los cielos, es decir, detener los ataques con misiles, bombas y drones de largo alcance; silencio en el mar; medidas reales de fomento de la confianza en toda esta situación, en la que se está llevando a cabo la diplomacia, lo que significa principalmente la liberación de prisioneros de guerra y detenidos, tanto militares como civiles, y el regreso de los niños ucranianos que fueron transferidos por la fuerza a Rusia".

El presidente de Ucrania añadió: "La parte estadounidense entiende nuestros argumentos y tiene en cuenta nuestras propuestas. Agradezco al presidente Trump la conversación constructiva entre nuestros equipos".

"Durante las conversaciones de hoy, la parte estadounidense propuso dar un primer paso aún más grande: un alto al fuego provisional completo de 30 días, que no sólo detenga los ataques con misiles, aviones no tripulados y bombas, no sólo en el Mar Negro, sino también a lo largo de toda la línea del frente", agregó Zelenskyy.

"Ucrania está dispuesta a aceptar esta propuesta; la consideramos un paso positivo y estamos dispuestos a adoptarla. Ahora, le corresponde a Estados Unidos convencer a Rusia de que haga lo mismo. Si Rusia acepta, el alto al fuego entrará en vigor de inmediato", concluyó.

Oportunidad para mejorar la relación entre EEUU y Kiev

Las conversaciones reflejan un nuevo esfuerzo diplomático tras una discusión sin precedentes durante la visita del presidente Zelenskyy a la Casa Blanca el 28 de febrero.

Ucrania necesitaba persuadir urgentemente a Washington para que pusiera fin a la suspensión de su ayuda militar y del intercambio de inteligencia tras el altercado en la Oficina Oval. Funcionarios estadounidenses habían dicho que unas conversaciones positivas en Yeda podrían significar que la suspensión podría ser breve.

Funcionarios ucranianos dijeron a The Associated Press el lunes que propondrían un alto al fuego que abarque el Mar Negro, lo que permitiría un transporte marítimo más seguro, así como los ataques con misiles de largo alcance que han afectado a la población civil en Ucrania, y la liberación de prisioneros.

Los dos altos funcionarios ucranianos afirmaron que Kiev estaría listo para firmar un acuerdo con Washington sobre el acceso a los minerales de tierras raras de Ucrania, algo que el presidente Trump está ansioso por lograr.

El Kremlin, firme en sus condiciones para la paz

El Kremlin no ha ofrecido públicamente ninguna concesión. Rusia ha dicho que está lista para el cese de las hostilidades con la condición de que Ucrania abandone su intento de ingresar a la OTAN y reconozca las regiones ocupadas por Moscú como rusas. Las fuerzas de Moscú han capturado casi una quinta parte del país vecino desde que comenzó la guerra.

Las fuerzas rusas han mantenido el impulso en el campo de batalla durante más de un año, aunque con un alto costo en infantería y blindados, y están avanzando en puntos concretos a lo largo de las 600 millas de la línea del frente, especialmente en la región oriental de Donetsk, contra un debilitado y cansado ejército rival.

Ucrania ha invertido mucho en el desarrollo de su industria armamentística, especialmente en drones de alta tecnología que han llegado al interior del territorio ruso.

La mayoría de los drones ucranianos lanzados durante la noche, 126, fueron derribados en la región fronteriza de Kursk, partes de la cual están controladas por las fuerzas ucranianas, y 91 más fueron derribados en la región de Moscú, explicó un comunicado del Ministerio de Defensa del Kremlin.

El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, dijo que más de 70 drones tuvieron como objetivo la capital rusa y fueron derribados cuando se dirigían hacia allí, en el mayor ataque único contra Moscú desde el inicio de la guerra.

Andrei Vorobyov, gobernador de la región de Moscú, que rodea la capital rusa, señaló que el operativo causó daños en varios edificios residenciales y vehículos.

Se restringió temporalmente el aterrizaje y despegue de aviones en seis aeropuertos, incluyendo los de Domodedovo, Vnukovo, Zhukovsky y Sheremetyevo a las afueras de Moscú, y en las regiones de Yaroslavl y Nizhny Novgorod.

