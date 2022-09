Casi 140 personas no reclamadas serán enterradas en cementerio del Congreso

Cada año, cientos de personas que mueren en el Distrito de Columbia se consideran no reclamadas. Tienen un nombre, pero no tenían medios, ni sus familias, para pagar los gastos funerarios. Ese número alcanzó un máximo histórico durante la pandemia.

El próximo mes, se planea una ceremonia especial en la capital del país para honrarlos.

Serán enterrados en un lugar de descanso en el sureste de DC que es más antiguo que el Cementerio Nacional de Arlington. Algunos de los creadores de la historia de la nación, incluidos los firmantes de la Declaración de Independencia y los dignatarios de la ciudad, como la alcaldesa Marion Barry, están enterrados allí.

"Nos gusta decir que este cementerio coincide con la narrativa de este país. Tienes literalmente pobres enterrados aquí junto a alcaldes y congresistas reales y personas que fueron una especie de tejido para crear DC", expresó Lily Buerkle, directora de funerales en el Cementerio del Congreso.

Desde 2019, entre los 65,000 enterrados también hay algunos no reclamados.

“La oficina del alcalde decidió que vives en DC, mueres en DC, debes ser enterrado en DC, que es un honor para nosotros tenerlos aquí”, afirmó Buerkle.

"Para algunos, hay personas que tal vez estaban aquí fuera de la ciudad y murieron y no tenían familia aquí y la gente no sabía dónde buscarlos. Para algunos, hay personas que simplemente no podrían pagarlo, incluso si querían. No podían cuidar a su mamá o a su padre. Simplemente no tenían los medios”, lamentó.

Una lápida marca el lugar donde ocurrió el primer entierro no reclamado: casi 140 restos cremados colocados allí. La ceremonia de 2020 fue cancelada debido a la pandemia. El año pasado, se sepultaron casi 300 restos no reclamados.

"Lo que sucedió durante la pandemia, hubo un aumento, un aumento significativo, de un 30 % a un 40 % más", indicó el médico forense de DC, el doctor Francisco Díaz. "Y fue en virtud de la pandemia y también de las dificultades financieras que la gente tuvo".

Su oficina se encarga de cuidar a los no reclamados hasta que lleguen a su lugar de descanso final.

“Antes, nuestra legislación decía que tenían que ser enterrados dentro de las 20 millas o 25 millas del Distrito de Columbia, pero ahora tenemos la ventaja de que podemos enterrarlos en el Distrito, y creo que eso es ventajoso para las familias”, resaltó Díaz.

La ciudad ofrece cremación, una ceremonia interreligiosa y un entierro que brinda dignidad en la muerte.

“Creo que un exprimer ministro británico del siglo XIX, dijo, la forma en que una sociedad cuida a sus muertos es un reflejo de cómo cuidan su vida”, compartió Díaz.

Caminando por el cementerio, recuerda cada ceremonia a la que asistió.

"Tengo que hacerlo", sostuvo. "Para mí, siempre se trata de la gente".

La celebración prevista para el sábado 8 de octubre a las 9 a.m. está abierta al público.

“Cuando la gente viene a la ceremonia, es un servicio apropiado; es un entierro apropiado”, explicó Buerkle. “Tenemos una persona de fe aquí. Hay oraciones, bendecimos el suelo y muchos de la ciudad vienen de la oficina del médico forense, así como de la oficina de la alcaldesa”.

Se leerá en voz alta el nombre de cada persona.

"Queremos que las personas puedan superar cualquier dolor que hayan experimentado en sus vidas, y espero que esta ceremonia les brinde algo de consuelo y paz que les permita hacer eso", destacó Buerkle.

La oficina del médico forense informó que cualquier difunto militar no reclamado está enterrado en el Cementerio Nacional de Arlington con honores, si es elegible.

Los restos no reclamados son elegibles para disposición pública 15 días después de que se lleven al médico forense si no se puede contactar a la familia o si la familia opta por el entierro no reclamado. El médico forense de DC también guardará los restos de los seres queridos que opten por pagar sus propios servicios funerarios.

Aquí está la lista de las personas no reclamadas.

Esta historia se publicó inicialmente en NBC Washington.