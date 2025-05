Absuelven a hombre de asesinato de niño de dos años en Langley Park

Un hombre de Maryland fue absuelto de asesinato, pero condenado por tres cargos menores después de que, según la fiscalía, se viera involucrado en un tiroteo que causó la muerte de un niño de 2 años cuando este y su madre quedaron atrapados en el fuego cruzado.

Johnny Turcios fue declarado culpable el lunes de tres de los 11 cargos: intento de asesinato en segundo grado, conspiración para cometer asesinato y posesión ilegal de un arma de fuego regulada.

No fue condenado por asesinato, como argumentó la fiscalía.

El jurado deliberó durante cinco días y se le plantearon varias preguntas mientras evaluaba el caso, incluyendo si debían llegar a un acuerdo unánime en todos los cargos y sobre la responsabilidad como cómplice.

La fiscalía estatal tiene previsto abordar el caso más tarde el lunes.

"Traté de salvar a mi hijo"

Jeremy Poou-Cáceres fue la víctima. La madre del niño lo llevaba en su cochecito en Langley Park la noche del 8 de febrero de 2024, cuando varios tiradores abrieron fuego en la calle Kanawah. Su madre recibió un disparo en la pierna mientras intentaba poner al niño a salvo. Vio sus heridas al sacarlo del cochecito.

"Agarré a mi hijo e intenté salvarlo. Era lo único en lo que podía pensar", declaró a Telemundo 44 tras la tragedia.

Jeremy fue trasladado al Hospital Nacional Infantil, donde fue declarado muerto.

Los investigadores afirman que dos grupos se dispararon por un territorio de tráfico de drogas.

Adolescente que se declaró culpable testificó contra Turcios

David Medina, quien tenía 17 años cuando fue acusado en relación con el asesinato, admitió su participación en el crimen y nombró a Turcios como uno de los tiradores. Medina testificó que conducía un vehículo robado el día del tiroteo, y afirmó que Turcios lo obligó a entrar a punta de cuchillo y le ordenó que condujera hasta el complejo de apartamentos Langley Park donde ocurrió el tiroteo.

Medina afirmó que Turcios disparó aproximadamente dos veces con una pistola y que otro sospechoso, Israel Fuentes Jr., disparó un AK-47. Medina afirmó creer que el arma de Turcios se atascó después de esos disparos.

Medina afirmó no haber participado en el crimen. Dijo que no tenía un arma, que nunca salió del auto y que no sabía con antelación que el tiroteo iba a ocurrir.

Reconoció haber llegado a un acuerdo con la fiscalía y haber accedido a testificar en el caso. Medina enfrentaba cargos de asesinato y otros que conllevaban múltiples cadenas perpetuas, pero según el acuerdo, se declaró culpable de complicidad y enfrenta una pena de uno a seis años de prisión cuando sea sentenciado.

El abogado de Turcios afirmó que no existen pruebas de ADN ni huellas dactilares que vinculen a Turcios con ningún arma recuperada en la investigación. La fiscalía acordó retirar seis cargos contra Turcios por falta de pruebas.

El juicio de Fuentes está programado para comenzar en enero.

