En pareja o soltero: actividades para hacer el fin de semana de San Valentín en el DMV

El día más esperado por mucho (y hasta odiado por otros) está a la vuelta de la esquina, así que celebra a tu persona especial (o la falta de ella) con estos eventos en toda el área de DC.

Desde actividades científicas hasta recorridos en autobús, hay algo para todas las parejas, muchas de ellas a un costo mínimo o gratuito.

QUÉ HACER EN DC

The Love Birds

Viernes 14 de febrero a domingo 16 de febrero, los horarios varían

Folger Shakespeare Library, 201 East Capitol St. SE

$45

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Folger Consort combina música medieval con una composición del compositor Juri Seo y lecturas de “A Parlement of Foules” de Geoffrey Chaucer. La actriz Holly Twyford, que vive en Washington, narrará la actuación. No se permiten niños menores de cuatro años

QUÉ HACER EN MARYLAND

Citas de manualidades

14, 15 y 16 de febrero, varios horarios

Hammer & Stain, 107B Gibbs Street, Rockville

Los precios varían

Si su pareja es fanática del bricolaje, este estudio de manualidades de Rockville tiene una gran variedad de opciones para una cita nocturna. Desde un día de estudio abierto con opciones de pintura de letreros y cerámica, hasta una noche de “posavasos y cócteles” y una tarde de “delicias y tarot” donde puede decorar sus propias fresas cubiertas de chocolate, hay algo para todos (y para todos los niveles de habilidad).

Art Night Out: Día de San Valentín

Viernes 14 de febrero de 7 a 9 p. m.

Gaithersburg Arts Barn

$40

Realiza una obra de arte en técnica mixta con distintos papeles y pinturas. Lleva tus propias cartas de amor para darle un toque personal.

"Ale" You Need Is Love: Speed ​​Dating en Idiom

Jueves 13 de febrero de 6:15 a 9:30 p. m.

Idiom Brewing Co., 340 E. Patrick St., Suite 104, Frederick

$20 incluye la primera bebida

¿Te sientes solo este día de San Valentín? Conoce gente nueva en un evento de citas rápidas. Las entradas incluyen tu primera bebida. Todas las compras de entradas se incluirán para tener la oportunidad de ganar premios como tarjetas de regalo que van desde $15 a $50 y un paquete de películas para dos en Warehouse Cinemas.

Love on the Double

Viernes 14 de febrero, varios horarios,

Maryland Double Deckers, 6 S. Bentz St., Frederick

$70

Sube a un autobús de dos pisos con tu pareja y disfruta de las vistas y los sonidos de Frederick en un recorrido de 45 minutos por la ciudad. Haz una parada en The Perfect Truffle para degustar chocolate y luego termina en Bentztown con una mesa reservada, un brindis con champán de cortesía y fresas cubiertas de chocolate. Los tres recorridos en autobús comienzan a las 5, 6:15 y 7:30 p. m. El embarque comienza 15 minutos antes.

QUÉ HACER EN EL NORTE DE VIRGINIA

Velada del día de San Valentín

Viernes 14 de febrero de 1 a 2:30 p. m.

Aurora Hills Center, 735 18th St S, Arlington

Gratis

Disfruta de café, té, una variedad de dulces y canciones de amor de la pianista Valerie Welsh. Este evento está patrocinado por el Comité Asesor de Aurora Hills para mayores de 55 años. Se requiere ser miembro mayor de 55 años para participar, pero la fiesta es gratuita.

Ciencia en el parque por el día de San Valentín

Jueves 13 de febrero de 6 a 7 p. m.,

Hidden Oaks Nature Center, 7701 Royce Street, Annandale

$10

Aprenda actividades científicas prácticas inspiradas en San Valentín, desde electricidad hasta química y magnetismo (¡Dios mío!). El evento es apto para toda la familia y se admiten niños de entre 5 y 99 años.

Fin de semana de San Valentín en Trummer's

Jueves 13 de febrero a domingo 16 de febrero, varios horarios,

Trummer's Restaurant, 7134 Main St., Clifton

Los precios varían, pero el brunch del fin de semana cuesta $35 por persona

Disfrute de una comida deliciosa en noches con temas como "A Spoonful of Love", un evento temporal solo con postres, o disfrute del menú de San Valentín del restaurante, que solo se sirve el 14 y 15 de febrero. El menú de brunch habitual también estará disponible el 15 y 16 de febrero.

Día de San Valentín de fusión latina

Viernes 14 de febrero a domingo 16 de febrero, de 6 a 10 p. m.,

Aroma Latin Fusion, 15200 Potomac Town Pl., Suite 120, Woodbridge

$31 a $50

Una presentación de saxofón y una bebida de cortesía hacen de esta noche romántica. El restaurante también tendrá un menú especial de San Valentín durante todo el fin de semana.

EVENTOS PARA SOLTEROS

WICKEDLY Good Galentine’s Day

Jueves 13 de febrero, varios horarios

Makers Union: 1811 Library St., Reston; 1450 South Eads St, Suite 65, Arlington; o 664 Maine Ave SW,

Washington DC

Bebidas de $13 a $14

Un DJ en vivo pondrá la banda sonora de Wicked mientras tú y tu equipo tomáis cócteles temáticos y bailáis por la vida en cualquier local de Maker's Union. Durante toda la noche se reproducirán otros éxitos de Broadway, remixes y mashups.

Fiesta del semáforo anti-San Valentín

Viernes 14 de febrero de 8:00 p. m. a 2:00 a. m.,

Shipgarten, 7581 Colshire Dr., Tysons

Gratis

Disfruta de un menú especial de bebidas, lleva una foto de tu ex para ponerla en el "Wall of Lame" y muestra tu estilo rebelde en un concurso de disfraces. El ganador del concurso comenzará a las 11:00 p. m., seguido de una "carta de a mi ex" y la quema del "Wall of Lame". El verde significa soltero, el amarillo significa que es complicado y el rojo significa que tienes pareja.