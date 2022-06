Acusan a dos mujeres de abusar de estudiantes con discapacidad en Fairfax

Una exmaestra y una asistente de aula del condado Fairfax, Virginia, acusadas de abusar de niños con discapacidad no verbal, llegaron a un acuerdo de culpabilidad el lunes que resultaría en la reducción de sus cargos y evitar la cárcel.

Cylmeera Gastav y su asistente Cecilia Benavides trabajaban en Freedom Hill Elementary School en lo que se conoce como una clase IDS, donde le daban instrucción a niños con discapacidades severas. Originalmente fueron arrestadas bajo cargos de crueldad y causarle heridas a niños, asalto y agresión.

El acuerdo de culpabilidad reduce los cargos por delitos graves a delitos menores y no se recomienda tiempo en la cárcel. Benavides se declaró culpable de seis cargos y Gastav de dos.

Estos acuerdos significan que las mujeres admiten que hay pruebas suficientes para declararlas culpables. También se les prohibiría trabajar con niños.

Durante la audiencia, la oficina del fiscal general de Virginia hizo un resumen de las presuntas acciones de estas dos mujeres contra ocho alumnos. La madre de Steve, uno de los niños presuntamente abusados, no pudo contener las lágrimas.

“[Estoy] frustrada, con dolor. Las heridas tardan en sanar, hasta el día de hoy ando atormentada ¿por qué a mi pequeño lo trataron así? ¿Por qué lo trataron de esta manera? ¿Cuál era su furia de ellos?”, preguntó Sandra Gómez.

Los supuestos incidentes comenzaron a ser investigados en septiembre de 2019 cuando Gastav y Benavides presuntamente agredieron físicamente a sus estudiantes con discapacidad y una profesora contactó a Servicios de Protección de Menores.

“Porque él venía con ampollas en la boca porque ellos le daban comida caliente. Él venía con hambre y sed porque en todo el día no le daban ni un vaso de agua. El lunch regresaba tal cual como estaba, el agua también”, dijo Gómez.

Los incidentes que los fiscales describieron en la corte el lunes son gráficos. En un caso, dijeron que un niño fue arrastrado de una silla de ruedas y tirado al suelo. Otro niño fue arrastrado por el salón por los pies, y los niños fueron golpeados por portarse mal, además de ser alimentados a la fuerza hasta el punto de asfixiarse, según los fiscales.

La acusación en el caso de Steve es que lo empujaron cuando lloraba. Pero su familia cree que él también fue alimentado a la fuerza porque ahora se resiste a comer.

Un asistente de salud pública en la escuela denunció las agresiones, que según ella comenzaron en febrero de 2019 y continuaron hasta el siguiente año escolar. Llevaba un diario que detallaba los incidentes cuando los estudiantes fueron golpeados, empujados, arrastrados y cacheteados.

La empleada le informó al director Scott Bloom de sus preocupaciones. Bloom habló con Gastav, pero no notificó a la policía.

Un maestro de IDS también observó e incluso grabó en video algunos de los presuntos abusos de parte de Benavides. Los documentos judiciales informan que un video muestra a Benavides caminando hacia un estudiante y golpeándolo con el antebrazo derecho en el pecho. El estudiante cayó al suelo. Otro video muestra a Benavides empujando una silla rodante contra un estudiante sentado en el suelo.

Los fiscales le dijeron al juez el lunes que acordaron suspender todo el tiempo en la cárcel en el acuerdo de culpabilidad porque si el caso iba a juicio, creían que el resultado probablemente sería el mismo.

“Hoy día en [la corte] se puso a llorar y no sé cómo hacerla sentir mejor, especialmente cuando la justicia no se está haciendo hecho. Le están bajando su sentencia y están pensando en no mandarla a la cárcel. Es bien triste”, dijo Joey, el hermano de un niño presuntamente abusado.

Según el acuerdo de culpabilidad, tanto Benavides como Gastav podrían tener una pena de 12 meses en prisión, pero por ahora están en libertad, algo que para esta familia es injustificable.

“Ellos necesitaban más cargos por tratar mal a un niño indefenso. Es injusto que le hayan dado comida caliente, darle bofetadas, arrastrar por el suelo entre dos personas. Es muy poco los cargos que llevan, son sólo 12 meses”, dijo Gómez.

La próxima audiencia es el 2 de septiembre. Allí la jueza Tania Saylor anunciará si acepta o no este acuerdo de culpabilidad de las dos acusadas.