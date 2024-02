Acusan a conductor de Lyft que habría agredido a un rabino en DC

Un conductor de Lyft fue arrestado y acusado de agresión a un rabino en el noroeste de DC. La policía informó que está investigando la agresión como un posible delito de odio.

Tireek Myrick, de 32 años, del noroeste de DC ha sido identificado como el conductor del viaje compartido, según las autoridades.

El rabino Menachem Shemtov, de 29 años, dijo a nuestra cadena hermana News4 el lunes que acababa de subirse al auto de Myrick el domingo por la mañana cuando las cosas inmediatamente empeoraron. Shemtov denunció que el conductor estaba poniendo música a todo volumen y le pidió que la bajara.

“Le pedí que bajara la música; lo apagó por completo”, explicó Shemtov. “Volteamos por la esquina, y él dijo que no le gustaba mi energía, no le gustaba… la gente como yo, [que me] saliera del carro. Me llamó raro y me salí, y por cualquier razón, luego me siguió también, para darme puños en la cara y continuar golpeándome ".

En un video tomado por Shemtov, dice que el conductor se enfureció y dijo que Shemtov cerró la puerta del auto y comenzó a golpearlo en Connecticut Avenue, dejándole laceraciones en la cara.

Un vídeo grabado por un testigo también muestra a Shemtov siendo agredido.

“Realmente no veo lo que es defender algo ahí mismo, especialmente cuando abandonas el lugar y huyes inmediatamente después”, expresó.

Shemtov afirmó que llevaba una kipá y cree que la agresión tuvo algo que ver con su judaísmo. Inicialmente la policía había informado que no iba a investigar el incidente como un crimen de odio.

"Me dijo que saliera del vehículo", detalló Shemtov. “Soy visiblemente un individuo judío. Estoy muy orgulloso de mi judaísmo. Llevo mis artículos religiosos de manera muy visible y orgullosa, y además, él me persigue y me agrede físicamente”.

El informe policial indicó que Myrick quería saber por qué el rabino cerró la puerta de su auto, pero no mencionó nada que pudiera haber estado basado en el odio.

Actualmente, Myrick está acusado de agresión simple, pero la policía dice que la designación se puede cambiar a medida que haya más información disponible. Un delito de odio designado por la policía de DC no garantiza que los fiscales llevarán el caso ante los tribunales.

En enero, fue acusado de un robo en el noreste de DC que involucró a un cliente que canceló su pedido de entrega de alimentos. Según la policía, Myrick exigió dinero a la víctima, abrió la puerta de una patada y robó objetos antes de abandonar la escena.

En una declaración anterior a News4, Lyft dijo que identificó al conductor.

"Lyft condena inequívocamente este comportamiento", reza el comunicado. “Al enterarnos de este incidente, desactivamos al conductor y nos hemos puesto en contacto. Alentamos a los pasajeros y conductores a denunciar acoso, discriminación o problemas de seguridad en la aplicación Lyft".