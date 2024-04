Acusan a exsubdirectora tras balacera que dejó a una maestra herida en Virginia

La exsubdirectora de una escuela primaria de Virginia mostró una “impactante” falta de respuesta a múltiples advertencias de que un niño de 6 años tenía un arma en las horas previas a dispararle a su maestra, según un informe del gran jurado publicado el miércoles.

“El niño no fue registrado. El niño no fue retirado de clase. No se llamó a la policía ni a la SRO”, reza el reporte, refiriéndose a un oficial de recursos escolares.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

El informe se publicó un día después de que la ex administradora, Ebony Parker, fuera acusada de ocho cargos de negligencia infantil, uno por "cada una de las ocho balas que pusieron en peligro a todos los estudiantes" en el aula de la maestra Abby Zwerner, dijeron los fiscales de Newport News en un declaración.

El informe de 31 páginas ofrece nuevos detalles sobre el tiroteo de enero de 2023 y las graves heridas de Zwerner, que se produjeron después de que el niño llevara el arma de su madre a la escuela en una mochila.

El reporte cataloga las oportunidades perdidas para proporcionar más recursos al estudiante que a menudo se porta mal, así como las herramientas que Parker podría haber utilizado para sacarlo de clase, como la escuela alternativa, en los meses previos al tiroteo.

En una entrevista con TODAY, Abigail Zwerner ofreció detalles de su recuperación, los momentos de tensión previo al incidente y la demanda en curso.

"La falta de respuesta e iniciativa de la doctora Parker dada la seriedad de la información que recibió el 6 de enero de 2023 es impactante”, dice el informe del gran jurado.

“Esto solo se ve reforzado por el hecho de que ella era muy consciente de los problemas disciplinarios pasados del niño y había estado involucrada en las decisiones para abordar su comportamiento” tanto en el año escolar 2021-2022 como en el 2022-2023.

Un padre testificó que durante el último de esos dos años escolares, su hijo fue estrangulado dos veces por un compañero de clase, pero nunca se le dio la identidad del niño ni se le dijo que tenía antecedentes de tal comportamiento, incluido el de haber asfixiado a su maestra de kínder. Fue el mismo chico que disparó a Zwerner, según el informe.

FUNCIONARIA HABRÍA "OLVIDADO" TOMAR MEDIDAS

El informe acusó a Parker de responsabilidad penal porque “se olvidó de tomar alguna medida” el día del tiroteo después de recibir informes de que el niño podría estar armado.

“En el transcurso de aproximadamente dos horas, la doctora Parker actuó sin tener en cuenta la seguridad de todos los niños en la clase de la señora Zwerner, todos los niños con los que jugaba en el recreo y todos los niños que podrían haber recibido disparos en la escuela”, indica el informe.

Parker, de 39 años, pagó $4,000 en fianza asegurada el miércoles y aún no tenía un abogado registrado para ella, informó la oficina del secretario del Tribunal de Circuito de Newport News.

El informe del gran jurado proporciona un recuento, a menudo minuto a minuto, de cada vez que el gran jurado especial dijo que Parker hizo caso omiso de las preocupaciones. Por ejemplo, un maestro habló de un niño "visiblemente asustado y temblando" que informó haber visto balas de su pistola de 9 mm durante el recreo.

Un consejero, Rolonzo Rawles, le contó a Parker la misma historia, según el informe.

"Rawles, ahora la tercera persona y la cuarta vez que se transmitía este mensaje, volvió con el Parker y le comunicó que el niño tenía un arma o al menos municiones”, reza el reporte.

Parker se negó a permitir que registraran al niño después de examinar su mochila, según el informe, que describe al niño sentado en su escritorio con “un arma de fuego cargada metida en su chaqueta”.

"Luego, Zwerner se quedó sola con 16 estudiantes de primer grado en su clase ese día, de los cuales tres estudiantes diferentes habían informado en el transcurso de dos horas que uno de ellos tenía un arma de fuego”, añadió.

En las semanas posteriores al tiroteo, las Escuelas Públicas de Newport News anunciaron que Parker había dimitido.

Ella y otros funcionarios escolares también enfrentan una demanda por negligencia de 40 millones de dólares presentada por Zwerner, cuyas acusaciones encajan con muchos de los detalles del informe del gran jurado.

Las similitudes fueron enfatizadas el miércoles por los abogados de Zwerner, Diane Toscano, Kevin Biniazan y Jeffrey Breit, quienes dijeron que el informe del gran jurado “revela una falla sistémica que condujo al tiroteo”.

ESTUDIANTES BATALLAN CON SECUELAS EMOCIONALES

Zwerner estaba sentada en una mesa de lectura frente a la clase cuando el niño disparó el arma, informó la policía. La bala alcanzó la mano de Zwerner y luego su pecho, colapsando uno de sus pulmones. Pasó casi dos semanas en el hospital y sufrió múltiples cirugías, así como un trauma emocional continuo, según su demanda.

Los niños que estaban en su clase ese día también están pasando heridas emocionales.

Un estudiante “no habla con nadie sobre lo sucedido”, según el informe, mientras que otro niño se tapa los oídos cada vez que alguien le pregunta al respecto.

"Tiene miedo de que el niño regrese algún día y le haga daño", afirmó. “Como resultado, su madre está actualmente en terapia”.

Otro niño que denunció que el estudiante de 6 años tenía el arma también está en terapia, luchando con la culpa de que el disparo fue culpa suya, según el informe.

Y se dice que una mujer cuya hija presenció el tiroteo y posteriormente se le negó una solicitud de transferencia a otra escuela vendió su casa y agotó sus ahorros, todo “para que su hija pudiera ir a la escuela sin sentir miedo”.

A muchos niños se les negaron transferencias según la política escolar, según el informe, que recomendó permitirlos en los casos en que un profesional médico confirme que un niño todavía tiene dificultades.

El reporte también encontró que la policía que acudió al tiroteo no pudo acceder a la escuela de inmediato porque el sistema de timbre de la puerta estaba roto. Golpearon la puerta durante un minuto antes de que un conserje los dejara entrar.

El gran jurado recomendó que todas las escuelas de Newport News tengan un sistema automático, como llaveros o tarjetas magnéticas, para permitir la entrada instantánea a las autoridades.