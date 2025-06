Acusan a hombre que habría agredido sexualmente a mujer de 85 años en Manassas

Un hombre con antecedentes de delitos sexuales presuntamente agredió sexualmente a una mujer de 85 años en un centro de vida independiente al norte de Virginia, informó la policía.

La madrugada del viernes en The Fairmont by Barclay House en Manassas, las enfermeras escucharon a la víctima pedir ayuda y descubrieron que estaba siendo violada en su habitación, según la denuncia penal.

"Había entrado por una puerta trasera sin seguro y luego, desafortunadamente, agredió sexualmente a una de las residentes que se encontraba allí", declaró Rene Carr, de la policía del condado Prince William.

El personal retuvo al presunto agresor, Benjamin Dinarte, de 32 años, hasta que llegaron los agentes y lo arrestaron, acusándolo de cuatro delitos graves, según la policía del condado Prince William.

"Esto no es algo que haya sucedido con frecuencia", indicó Carr. "Definitivamente no es algo que haya sucedido con frecuencia en el pasado y no es algo por lo que hayamos salido a investigar, especialmente allí".

Historial de violencia sexual del sospechoso

Dinarte, por otro lado, tiene antecedentes de presunta violencia sexual, según documentos judiciales. Tiene múltiples condenas por delitos graves de agresión sexual y está registrado como delincuente sexual, según la base de datos de la Policía Estatal de Virginia.

En 2018, fue condenado por agresión sexual tras morder el trasero de una empleada en una tienda.

En 2017, una mujer cuidaba a los hijos de Dinarte para que él pudiera estar con su esposa, quien estaba de parto en un hospital, cuando la agredió sexualmente, según una denuncia penal.

Dinarte se encuentra en prisión sin fianza a la espera de su próxima audiencia judicial en julio.

Telemundo 44 contactó al centro de vida independiente para solicitar comentarios.

En un comunicado, Camille Sy, gerente general de The Fairmont by Barclay House, declaró:

"Estamos consternados y desconsolados por la muerte de un miembro de nuestra comunidad de vida independiente víctima de este atroz crimen. Nos comprometemos a apoyarlos a ellos y a su familia y solicitamos que se respete su privacidad durante esta trágica experiencia. Agradecemos la valentía de nuestro personal al detener al agresor y la rápida actuación y profesionalismo de las fuerzas del orden locales. Estamos cooperando plenamente con las investigaciones en curso".