Encuentran su cuerpo cubierto de concreto en Prince George’s; acusan a su novio de homicidio

Las autoridades acusaron a un hombre del condado Prince George's el lunes por el asesinato de su novia, cuyo cuerpo fue encontrado en su apartamento en lo que la policía califica como un terrible homicidio doméstico.

Comenzó como un caso de persona desaparecida, pero dado el historial de violencia doméstica de la pareja, cuando la policía acudió al apartamento de Sherron Turner, irrumpieron y encontraron su cuerpo envuelto en plástico y parcialmente cubierto de concreto.

Turner, de 44 años, había sido reportada como desaparecida tres días antes de que su cuerpo fuera encontrado el 24 de abril en su apartamento en la avenida Ewing en Suitland.

Según una orden de arresto, existían antecedentes de violencia doméstica entre Turner y su novio, Michael McClanahan. Los vecinos confirmaron que la policía había acudido repetidamente a la vivienda.

En el pasado, Turner llamó repetidamente a la policía tras haber sido abusada físicamente por McClanahan y alegar que había violado las órdenes de protección, según una orden de arresto.

Un testigo declaró a la policía que se oían gritos desde el apartamento la noche en que se cree que Turner fue asesinada.

La Oficina del Médico Forense determinó el 26 de abril que Turner murió por un traumatismo contundente en el cuello. Dentro del apartamento, los detectives encontraron bolsas vacías de mezcla de concreto, palancas y tazones para mezclar.

La policía arrestó a McClanahan en Washington DC, donde se encuentra detenido por un cargo de agresión no relacionado.

Durante un interrogatorio con la policía, McClanahan presuntamente declaró a los investigadores que mantenía una relación tóxica con Turner y que fue arrestado por última vez el 23 de marzo por violar una orden de protección. Al salir de la cárcel, le dijo a Turner que ya no tenía nada que ver con ella.

"Es un caso realmente triste", declaró la fiscal estatal del condado Prince George's, Aisha Braveboy. "Y siempre les decimos a las víctimas: 'Tienen que irse; tienen que salir'".

Añadió que era el tercer homicidio doméstico en la última semana y media en el condado. Ha habido ocho homicidios domésticos en lo que va de año.

Mantener una relación peligrosa puede ser mortal, afirmó Braveboy.

“Piensan que, bueno, puede que me golpeen, me tiren o incluso me estrangulen, pero no me va a pasar a mí. No soy yo quien va a morir por culpa de esta persona”, señaló Braveboy. “Quiero que la gente sepa que tú podrías ser esa persona”.

Anima a las víctimas a irse y buscar ayuda. Existe una variedad de recursos disponibles para quienes viven en relaciones abusivas en el condado a través del Centro de Justicia Familiar.

McClanahan permanece detenido en Washington DC a la espera de su extradición al condado Prince George's.