Adolescente enfrenta cargos tras choque que causó la muerte de estudiante en Arlington

Un estudiante en una escuela secundaria en Arlington, Virginia, murió el viernes tras una colisión y otro adolescente enfrenta cargos en su muerte, de acuerdo a las autoridades.

La víctima, Braylon Meade, estaba en su último año en Washington-Liberty High School, de acuerdo a un correo electrónico del plantel.

Los oficiales respondieron a informes de un choque entre dos vehículos en el área de Old Dominion Drive en la intersección de Williamsburg Boulevard en el vecindario Rock Spring sobre las 12:30 a.m. el viernes, informó la policía del condado Arlington en un comunicado.

En el lugar los uniformados encontraron al sedán de Meade y el SUV del otro conductor. El auto del sospechoso estaba desocupado y en llamas, que luego fueron extinguidas por el personal de rescate.

De acuerdo a la policía, Meade intentaba dar una vuelta en U en Old Dominion Drive cuando el otro conductor, un adoelscente que iba en exceso de velocidad, lo impactó.

Las autoridades creen que el otro conductor, que ahora enfrenta cargos de conducción bajo la influencia del alcohol y homicidio involuntario, había estado bebiendo. Su identidad no fue revelada de inmediato.

Meade fue declarado muerto en el lugar, de acuerdo a la policía.

En sus 29 años como entrenador de baloncesto, Robert Dobson le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington que escuchar que uno de sus estudiantes había muerto fue uno de los momentos más difíciles de su vida. Había entrenado a Meade por cuatro años.

“Las palabras no me alcanzan para explicar lo quebrantado que estoy”, dijo Dobson. “Me caí al piso, y mi esposa me preguntó, ‘¿Qué pasa?’ y ni le pude decir”.

Dobson espera que otras personas piensen dos veces antes de manejar después de tomar alcohol.

“Por favor no conduzcas así… le partes el corazón a alguien cuando esto sucede. Mi corazón me duele. Está roto”, afirmó.

En un correo electrónico a la comunidad escolar, el director Tony Hall compartió la noticia de la muerte de Meade y recursos para los estudiantes en duelo.

“Braylon era un miembro querido de la familia de Washington-Liberty, e impactó las vidas de muchos de nuestros estudiantes y miembros de nuestro personal durante los años”, escribió Hall. “Braylon era un académico y un atleta, que jugó baloncesto y fútbol americano para nuestra escuela. Todos sentimos su pérdida profundamente”.

Cientas de personas asistieron a una vigilia para el adolescente el domingo en la escuela secundaria organizada por seres queridos de Meade.

La escuela anunció que tendrá asesoramiento disponible para los estudiantes el lunes.