Advierten aumento en el tráfico durante el encendido del árbol de navidad nacional frente a la Casa Blanca

Con el Día de Acción de Gracias terminado y las sobras escaseando en el refrigerador, es oficialmente la temporada navideña, y DC está celebrando esta semana con un par de eventos importantes.

El Distrito dio la bienvenida oficialmente a la temporada navideña cuando la presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y otros miembros del Congreso encendieron el árbol de Navidad del Capitolio el martes por la noche.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

Mientras, el miércoles por la noche, será el turno de la Casa Blanca.

Si bien las luces de los árboles pueden ser alegres y brillantes, las luces del tráfico por lo general, no lo son. Esto es lo que debes saber sobre los cierres de carreteras cerca de la Casa Blanca, para evitar una pesadilla de tráfico antes de Navidad.

Deck the Halls! Today, @FLOTUS unveiled the 2022 White House holiday decorations. pic.twitter.com/kRtzyFmzBl — The White House (@WhiteHouse) November 29, 2022

¿Cuándo se enciende el árbol de Navidad de la Casa Blanca?

El árbol de Navidad fuera de la Casa Blanca, también conocido como el Árbol Nacional, se encenderá oficialmente el miércoles en su hogar en White House Ellipse en President's Park.

Se trata de un abeto blanco vivo de 27 pies plantado en octubre pasado, después de que el árbol vivo anterior designado como el Árbol Nacional de Navidad fuera eliminado en mayo de 2021 debido a una enfermedad fúngica del árbol.

A diferencia de la ceremonia del árbol del Capitolio en el West Lawn, la iluminación del árbol al aire libre de la Casa Blanca solo está abierta para aquellos a quienes se les otorgaron boletos a través de un sistema de lotería, que cerró el 1 de noviembre. La ceremonia será televisada por CBS el domingo 11 de diciembre a las 8 p.m. y aparecerá en línea al día siguiente, según el comunicado de prensa de la Fundación de Parques Nacionales sobre el evento.

La centésima Ceremonia de Iluminación del Árbol de Navidad Nacional estará amenizada por LL Cool J y contará con actuaciones en el escenario de la cantante de gospel ganadora del Grammy, Yolanda Adams y la actriz ganadora del Oscar, Ariana DeBose. Otros artistas incluyen a Gloria Estefan, Andy Grammer, Joss Stone y Shania Twain.

Si ya te estás contagiando del espíritu navideño, puedes visitar el árbol en persona antes de la ceremonia por televisión. Después de la ceremonia de iluminación del miércoles, el Árbol Nacional estará abierto al público a partir del 2 de diciembre de 2022, de 10 a. m. a 10 p. m. de domingo a jueves y de 10 a.m. a 11 p.m. los viernes y sábados, según el Servicio de Parques Nacionales (NPS, en inglés).

La visita al árbol es gratuita y permanecerá hasta el 1 de enero de 2023.

También hay un árbol interior instalado tradicionalmente en la Sala Azul de la Casa Blanca. Si recuerda la entrega la semana pasada de un enorme árbol de 18 pies de altura a la primera dama, Jill Biden, ese es el abeto concolor de Auburn, Pensilvania, que ahora ocupa tanto espacio que el candelabro tuvo que ser retirado de la habitación.

El árbol de Navidad nacional de este año provendrá de una granja de árboles en el condado de Schuylkill, Pensilvania. Mira aquí de qué se trata.

La ceremonia de iluminación del árbol nacional de la Casa Blanca es la que probablemente cause una gran congestión vehicular.

Estas calles estarán marcadas como "Emergencia, no estacione" el miércoles de 9:30 a. m. a 7 p. m., según el Departamento de Policía Metropolitana (MPD, en inglés):

17th Street entre Pennsylvania Avenue y Constitution Avenue NW

Constitution Avenue entre las calles 18 y 14 NW

15th Street entre F Street y Constitution Avenue NW

Mientras tanto, estas calles estarán cerradas el miércoles a partir de la 1 p.m. hasta alrededor de las 7 p. m., con una advertencia de las autoridades de que "todos los cierres de calles y los horarios indicados están sujetos a cambios según las condiciones prevalecientes o inesperadas":

17th Street entre Pennsylvania Avenue e Independence Avenue SW

Calle C entre calles 17 y 18 NW

Calle D entre calles 17 y 18 NW

Calle E entre las calles 17 y 18 NW

Calle F entre las calles 17 y 18 NW

Calle G entre las calles 17 y 18 NW

New York Avenue entre las calles 17 y 18 NW

Constitution Avenue entre las calles 18 y 14 NW

15th Street entre F Street y Independence Avenue SW

Pennsylvania Avenue entre las calles 14 y 15 NW

MPD también advirtió a los conductores que tengan cuidado, ya que es probable que haya más peatones en esas áreas.

¿Cuándo se enciendió el árbol de Navidad del Capitolio?

El árbol de Navidad del Capitolio de Estados Unidos se encendió el martes por la noche, en una ceremonia en el West Front Lawn.

El abeto rojo de 78 pies de altura de Carolina del Norte, apodado "Ruby", llegó a la capital del país el 18 de noviembre y pasó la última semana y media siendo decorado por empleados del equipo de Architect of the Capitol's Grounds and Arboretum. Según el arquitecto del Capitolio, el árbol está decorado con "miles de adornos hechos a mano por la gente de Carolina del Norte".

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, encendió el árbol de este año durante la ceremonia gratuita que estuvo abierta al público del martes.

Después de eso, las luces estarán encendidas todas las noches desde el anochecer hasta las 11 p. m., hasta el 1 de enero de 2023.