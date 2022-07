Aeropuerto DCA: Intervienen con hombre que intentó abordar vuelo con un arma cargada

Oficiales de la Administración de Seguridad del Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) en el Aeropuerto Nacional Ronald Reagan de Washington (DCA) intevinieron a un hombre que intentó llevar un arma cargada en un vuelo en la mañana del martes. El incidente ocurrió un día después de que también detuvieran a un residente de Alexandria, Virginia, con su arma cargada en uno de los puntos de control del aeropuerto.

La pistola calibre .22 capturada el martes fue detectada a través de la máquina de rayos X cuando el residente de Midland, Virginia, ingresaba al puesto de control de seguridad con su equipaje de mano.

Se trata del arma número 17 detectada por los oficiales de la TSA en el aeropuerto en lo que va del año.

El director de seguridad federal del DCA , John Busch, enfatizó en que "no es nada nuevo" la prohibición federal de transportar armas de fuego dentro de un avión. A su vez, advirtió las sanciones a las que se exponen las personas que no respeten las leyes federales y locales sobre este particular.

“Si posee un arma de fuego, es su responsabilidad conocer las leyes, normas y reglamentos a la hora de viajar con su arma. Llevar un arma de fuego al punto de control de seguridad del aeropuerto es una violación de la ley de Virginia. Además de la participación de las fuerzas del orden, los viajeros que traigan armas a los puntos de control también enfrentarán una sanción civil financiera que puede ascender a miles de dólares”, destacó Busch en declaraciones escritas.

Según el comunicado de prensa del TSA, los pasajeros pueden viajar con armas de fuego solo en el equipaje facturado si están debidamente empacadas y notificadas en el mostrador de boletos de su aerolínea. La agencia federal tiene detalles sobre cómo viajar correctamente con un arma de fuego publicados en su sitio web.

De acuerdo con el TSA, llevar un arma a un punto de control del aeropuerto conlleva una sanción civil federal porque la agencia se reserva el derecho de emitir una sanción civil a los viajeros que tengan armas y piezas de armas con ellos en un punto de control.

Las sanciones civiles por llevar un arma de fuego a un puesto de control pueden ascender a miles de dólares, según las circunstancias atenuantes. Esto se aplica a los viajeros con o sin permisos de portación de armas ocultas porque, aunque una persona puede tener un permiso de portación oculta, no se permite llevar un arma de fuego en un avión.

La lista completa de sanciones civiles se publica en línea. Además, si un viajero con un arma es miembro de TSA PreCheck, esa persona puede perder sus privilegios de abordaje rápido.

Asimismo, la agencia resaltó que las leyes de posesión de armas de fuego varían según el estado y la localidad, y los pasajeros deben hacer su tarea para asegurarse de que no están violando ninguna ley local sobre este asunto.

Los viajeros también deben comunicarse con su aerolínea, ya que pueden tener requisitos adicionales para viajar con armas de fuego y municiones.

El segundo hallazgo consecutivo de un arma de fuego en el aeropuerto de DCA surge luego de que una mujer identificada como Portia Sharlette Odufuwa disparara varias veces hacia el techo del terminal de Southwest Airlines en el aeropuerto Love Field en Dallas, Texas.

Como consecuencia del incidente ocurrido el lunes, la mujer resultó herida de modo que está hospitalizada y bajo la custodia de la policía.

La sospechosa fue abatida por la policía y fue trasladada al hospital

A nivel nacional, los oficiales de la TSA detectaron 5,972 armas de fuego en los pasajeros o en su equipaje de mano en los puestos de control el año pasado. De las armas capturadas por la TSA en 2022, alrededor del 86% estaban cargadas.