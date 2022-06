Alcaldesa de DC: Todos los estudiantes tendrán que estar vacunados para asistir a la escuela

Todos los estudiantes de D.C., incluidos los que asisten a escuelas privadas y chárter, tendrán que estar al día con sus vacunas e inmunizaciones para ir a la escuela en otoño, anunció la alcaldesa Muriel Bowser.

Acompañada el lunes por funcionarios de salud y educativos frente a una gran clínica móvil de vacunación, Bowser anunció que clínicas similares irán a vecindarios y planteles durante los próximos varios meses para ofrecer inyecciones gratis a estudiantes que las necesiten.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Las inmunizaciones rutinarias incluyen aquellas para el polio y sarampión. Alumnos con por lo menos 16 años también tendrán que estar vacunados contra el COVID-19, dijo Bowser.

La alcaldesa agregó que muchos niños perdieron sus citas médicas anuales durante la pandemia.

El Distrito siempre ha requerido que los estudiantes estén vacunados e inmunizados para asistir a la escuela, pero Bowser advirtió que este año el requerimiento será estrictamente ejecutado.

Si los estudiantes no están vacunados antes del día 20 del próximo año escolar, Bowser dijo que no se les permitirá acudir a clases y no se ofrecerá ninguna opción virtual.

Además de las clínicas móviles, los centros de salud en las escuelas también ofrecerán vacunas e inmunizaciones gratuitas.