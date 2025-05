Alcaldesa busca un toque de queda más temprano tras peleas y disturbios

Tras varios casos de grandes grupos de jóvenes que causaron disturbios en lugares como The Wharf y Navy Yard, la alcaldesa de Washington D. C. anunció que solicitará al Ayuntamiento de Washington D. C. la aprobación de cambios al toque de queda juvenil.

La alcaldesa Muriel Bowser indicó que el toque de queda podría comenzar a las 7 p. m. The Wharf podría tener un toque de queda aún más temprano a partir del viernes por la noche, dado que es propiedad privada.

Un video muestra a jóvenes corriendo por las aceras en grupos grandes y bailando en las mesas de restaurantes, lo que ha generado preocupación entre los residentes y los líderes municipales.

“Hemos observado algunas tendencias preocupantes en la forma en que nuestros jóvenes socializan, y esos cambios de comportamiento también nos exigen un cambio de postura. Sin embargo, algunos están infringiendo la ley, y otros están realizando comportamientos y actividades amenazantes en la ciudad”, declaró Bowser en una conferencia de prensa el viernes.

“Hemos visto a grupos de menores causando disturbios, dañando propiedad, saltando sobre mesas en restaurantes, provocando riñas y peleas en espacios públicos, e incluso participando en comportamientos violentos. Diré que todo esto es inaceptable y no toleraremos este tipo de conducta”, declaró la jefa de policía, Pamela Smith.

Bowser anunció que presentará una legislación de emergencia al Concejo de D.C. para, según sus propias palabras, actualizar el toque de queda actual de las 11 p.m. de domingo a jueves y la medianoche de viernes a sábado.

News4 le preguntó si está considerando un toque de queda a partir de las 7 u 8 p.m., como solicitan algunos residentes.

“Diría que estamos cerca de alcanzarlo”, dijo Bowser.

Esto es lo que se planea para el toque de queda en The Wharf:

Smith indicó que el toque de queda para menores en The Wharf entrará en vigor a partir de las 5 p.m. a las 5 a. m. del viernes al martes 27 de mayo a las 5 a. m.

Cualquier persona menor de 18 años debe estar acompañada por un padre, tutor o adulto autorizado mayor de 21 años, a menos que asista a un evento o cena organizados, dijo.

“Si un joven se encuentra en este espacio, solo, después de las 5 p. m., intentaremos animarlo a que se retire, y si decide no hacerlo, podría ser arrestado por entrada ilegal”, dijo la jefa.

Los funcionarios del muelle informaron a News4 que solo harán cumplir el toque de queda si se reúnen grandes grupos de jóvenes y se vuelven disruptivos.

