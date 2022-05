Alexandria City High School implementa nuevas medidas de seguridad tras asesinato de estudiante

Alexandria City High School volvió a abrir el martes por primera vez desde que un estudiante fue mortalmente apuñalado en una pelea caótica que ocurrió afuera del plantel. Aunque la escuela ha implementado nuevas medidas de seguridad, la mayoría de los estudiantes recibirán instrucción virtual por el resto de la semana.

A su vez, familiares de la víctima, Luis Mejía Hernández, aún piden respuestas por parte de las autoridades, ya que no han anunciado un arresto en el asesinato del joven de 18 años.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

"Él se iba a graduar este sábado que viene, incluso me llamaron de la escuela para que me haga presente para retirar su diploma… no sé si tenga la fuerza para hacerlo”, dijo su padre, Osmín Mejía.

Oficiales encontraron a la víctima cuando llegaron al estacionamiento de McDonald’s en el Bradlee Shopping Center para interrumpir el altercado a eso de las 12:30 p.m., según las autoridades.

Médicos llevaron al joven a un hospital, donde murió poco después, según la policía.

Alexandria City High School anunció el lunes que llevará a cabo un “retorno modificado” y sólo algunos alumnos deben asistir a los cuatro planteles de la institución esta semana. Eso incluye a los estudiantes que necesitan completar exámenes o requisitos para graduarse.

Según la administración, su mayor preocupación es la salud mental de los alumnos. Por eso, apoyo emocional y psicológico se ha hecho disponible, y la seguridad se ha incrementado.

Más oficiales han sido asignados al plantel, varios puntos de entradas a la escuela serán restringidos y los estudiantes que hayan regresado deberán presentar su identificación escolar para entrar.

Mientras tanto, en el mismo lugar donde ocurrieron los trágicos eventos ahora solo queda un altar improvisado para el joven Luis.

El padre del joven dice que sus seres queridos están "frustrados, frustrados por no tener respuesta, por no saber qué es lo que pasó francamente con mi hijo”.

Un joven falleció tras haber sido apuñalado durante una aparente pelea entre varias personas en un centrol comercial de Alexandria.

Según Mejía, están sin recibir actualización de las autoridades en días.

"Porque para esta fecha, yo los llamo y me llegan a devolver la llamada el siguiente día, 24 horas después. Les pregunto cómo va la investigación y me dicen que no me pueden decirme nada. Entonces yo prácticamente estoy en el limbo", dijo.

En vez de los preparativos de graduación, Mejía organiza los servicios fúnebres de su hijo.

“Es algo doloroso porque lo que estamos haciendo ahorita sería prepararnos para recibir su diploma y lo estamos haciendo para ser una despedida prácticamente de él”, dijo.

Su padre dice que aunque Luis es ciudadano americano, usará el dinero para enviar el cuerpo a descansar eternamente cerca de donde vive su madre en El Salvador.

Por su parte, el departamento de la policía de Alexandria comentó: “Antes de presentar un caso ante la fiscalía tiene que ser exhaustivo o será rechazado. La razón por la que ha tomado tanto tiempo es porque queremos hacer nuestro trabajo como es debido”.

Funcionarios de la escuela anunciaron que están monitoreando la investigación del Departamento de la Policía de Alexandria.

“La escuela se enfocará en el aprendizaje social, emocional y académico para ayudar a cumplir con requisitos esenciales en persona de graduación y brindar a los estudiantes el apoyo socioemocional que necesitan”, dijeron administradores.

Michele y René Islas tienen cuatro niños que estudian en las escuelas públicas de la ciudad de Alexandria, y dos de ellos están matriculados en Alexandria City High School. Como muchos padres en la comunidad, dicen que han estado en alerta durante la última semana.

“Me entristece mucho que mis hijos ahora tengan miedo de ir a la escuela”, dijo Michele. “Que esté cerrada la escuela realmente me alivia, porque voy a tener a todos mis niños en casa y seguros”.

René Islas y su hija estaban en Bradlee Shopping Center, cerca de la escuela, solo momentos antes de que se desató la fatal pelea entre 30 y 50 adolescentes.

“Te puedo decir que mi hija no está preparada para ir y nosotros no estamos preparados para que ella vaya”, dijo.

Los administradores informaron que muchos estudiantes participarán en el aprendizaje virtual asíncrono de martes a viernes bajo el plan de "retorno modificado".

Solo los siguientes estudiantes deben asistir a la escuela, según funcionarios:

Aquellos de último año, o seniors, que deben completar requisitos de la graduación

Aquellos de último año que tienen que participar en el ensayo de la graduación (3 de junio)

Alumnos que deben satisfacer SOL u otros exámenes requeridos

Alumnos en el programa instructivo especializado de la ciudad de Alexandria City High School

René Islas dijo que semanas antes de la alteración había enviado una encuesta. Dijo que cientos de padres respondieron y más del 80% dijeron que estaban "muy preocupados" o "algo preocupados" por la seguridad en las escuelas de la ciudad.

“Mi preocupación es que esto se está volviendo tan rutinario, tan prevalente y tenemos que pararlo”, dijo.

Cualquier persona con información sobre la muerte de Hernández debe contactar a la policía de Alexandria.