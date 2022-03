Alumnos LGBTQIA+ de escuela de Fairfax habrían sido atacados a través de cuenta de Instagram

El surgimiento de una cuenta en Instagram ha creado gran preocupación para estudiantes de una escuela secundaria de Fairfax, Virginia, debido a los comentarios denigrantes y de índole homofóbico contra alumnos identificados como LGBTQIA+.

De acuerdo a la organización Pride Liberation Project, niños de la comunidad LGBTQIA+ de Lake Braddock Secondary School fueron expuestos, atacados y también calumniados después de que se publicaran fotos de aquellos estudiantes. Las imágenes aparentaban haber sido tomadas en el interior del plantel sin que los sujetos se dieran cuenta.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

“Es asqueroso, estresante, provoca ansiedad, lleno de odio, molesto y realmente agotador, porque ningún estudiante quiere gastar su tiempo lidiando con esta situación”, dijo Aaryan Rawal, líder organizador de Pride Liberation Project.

Ante el reclamo de esta organización, el director de la escuela, Daniel Smith, se expresó a través de comunicación directa con los padres, diciendo que “pudimos trabajar con nuestro equipo de ciberseguridad para cerrar la cuenta y hemos identificado al estudiante responsable. Se tomarán las medidas disciplinarias apropiadas de acuerdo con los Derechos y Responsabilidades de los Estudiantes de las Escuelas Públicas”.

Aún así, la situación no deja de preocupar a líderes y activistas a favor de los derechos de la comunidad LGBTQIA+.

“Es increíble que estas cosas están pasando en el 2022, verdad. La violencia nunca termina en contra de nuestra comunidad, y especialmente en nuestros jóvenes. Y la escuela debe de proteger más a nuestros estudiantes, porque están en riesgo de violencia y todo esto”, dijo Alexa Rodriguez, directora de Trans-Latinx DMV.

Además, esto ocurre en momentos en que esta comunidad se siente desventajada tras la aprobación de leyes que les afectan directamente, como el llamado proyecto de ley “No digas gay”, el cual prohibió la discusión sobre orientación sexual o identidad de género dentro de los salones de clase en las escuelas primarias.

“Esos niños no se van a poder expresar ni en su casa, ni en la escuela, porque ya van a estar viviendo una discrimancion y una opresión de no realizarse como seres humanos. Esos niños no van a tener una niñez saludable, los niños de la comunidad LGBT”, dijo Tania Córdova, la directora del programa de servicios legales de Casa Ruby.

Por eso defensores de esta comunidad le piden al superintendente y líderes del condado que condenen el incidente y que reafirmen su compromiso de proteger a estos estudiantes. También dicen que se debe brindar el acceso necesario a servicios de salud mental a los jóvenes LGBTQIA+ e iniciar una investigación al respecto.