Amazon detiene la construcción de su segunda oficina central en Crystal City, Virginia

Amazon está deteniendo la construcción de su segundo gran campus que ha planeado para Arlington, Virginia, confirmó la compañía a NBC4, cadena hermana de Telemundo 44, el viernes por la mañana.

La detención no afecta a toda la oficina central, que se encuentra en un área de Arlington tradicionalmente llamada Crystal City, pero que Amazon ha denominado National Landing. La primera fase de la construcción de HQ2, Metropolitan Park, está casi terminada y se abrirá según lo planeado en junio, dijo la compañía.

Amazon se abstendrá de comenzar la segunda fase, PenPlace, que se esperaba que incluyera el llamativo edificio Helix del campus. La construcción de PenPlace estaba programada para comenzar en el primer trimestre de este año.

"Siempre estamos evaluando los planes de espacio para asegurarnos de que se ajusten a nuestras necesidades comerciales y para crear una gran experiencia para los empleados", dijo en un comunicado John Schoettler, vicepresidente de Bienes Raíces e Instalaciones Mundiales de Amazon, "y dado que en Met Park tenemos espacio para acomodar a más de 14,000 empleados, hemos decidido cambiar un poco la inauguración de PenPlace (la segunda fase de HQ2)".

NBC4 obtuvo la declaración el viernes por la mañana, confirmando las noticias reportadas inicialmente por Bloomberg.

Metropolitan Park consta de dos torres de oficinas de 22 pisos y se espera que incluya más de 50,000 pies cuadrados de espacio comercial para pequeñas empresas locales, así como un centro de reuniones para 700 personas que estará disponible para grupos comunitarios, dijo Amazon.

El retraso solo afecta a PenPlace, que consistía de otros tres edificios de oficinas de 22 pisos, un centro de reuniones para 700 personas y Helix, una torre en forma de hélice de 350 pies cuya construcción se aprobó en abril pasado.

News4's Transportation Reporter Adam Tuss reports on the approval of Amazon's HQ2 helix tower and its impact on the Arlington area.

La inauguración formal de esa segunda fase de construcción se fijó para esta época. Ahora, está en espera indefinidamente.

Amazon dice que ahora tiene más de 8,000 trabajadores en el área de D.C. Schoettler dijo que Met Park podrá acomodar a más de 14,000.

"Nuestra segunda sede siempre ha sido un proyecto de varios años, y seguimos comprometidos con Arlington, Virginia y la Gran Región Capital, lo que incluye invertir en viviendas asequibles, financiar la educación en informática en las escuelas de toda la región y apoyar a docenas de organizaciones sin fines de lucro", dijo Schoettler. "Agradecemos el apoyo de todos nuestros socios y vecinos, y esperamos continuar trabajando juntos en los próximos años".

Los planes para la oficina central de Amazon se anunciaron en 2017.

Pero a medida que el rápido crecimiento que Amazon experimentó durante la pandemia se desaceleró, en enero la compañía anunció despidos que se esperaba afectaran a hasta 18,000 empleados.

Otros trabajadores de Amazon expresaron su frustración en febrero por un mandato de regreso a la oficina recientemente anunciado que les exigiría estar en la oficina al menos tres días a la semana a partir del 1 de mayo.

La pausa en PenPlace no significa que se eliminen roles adicionales, dijo Amazon a NBC4. Según Bloomberg, la empresa se comprometió a gastar $2,500 millones y contratar a unos 25,000 trabajadores en Arlington, Virginia, para 2030.