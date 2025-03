Amplían búsqueda de estudiante desaparecida en República Dominicana

La búsqueda de una estudiante universitaria de 20 años de Virginia se expandió en República Dominicana a medida que las autoridades se dirigían hacia Playa Macao, una zona al noroeste del resort de Punta Cana donde la joven desaparecida fue vista por última vez hace una semana.

La Guardia Costera de Estados Unidos confirmó que está compartiendo tecnología y datos para rastrear la deriva oceánica con las autoridades dominicanas, quienes lideran la investigación de la persona desaparecida.

Mientras, las agencias del orden realizaron una aclaración importante. Las autoridades dominicanas afirman que no utilizan el término "persona de interés" en sus investigaciones, y el hombre de 24 años que pudo haber sido la última persona en ver a Sudiksha Konanki es un testigo que está cooperando con la investigación.

Los padres de Konanki regresaron a su vecindario en el condado Loudoun después de un breve viaje a Punta Cana para colaborar con la policía. Un vecino que actuó como enlace familiar dijo que la familia aprecia la preocupación y el interés del público, pero que aún están demasiado conmocionados para hablar y que aún no tienen respuestas.

El representante estadounidense Suhas Subramanyam, demócrata por el condado Loudoun, visitó el jueves la casa familiar para una reunión privada con los padres de Konaki.

“Ella planeaba ser cirujana de urgencias y quería servir a la comunidad, y de hecho, estaba haciendo voluntariado en un hospital”, expresó Subramanyam. “Es una joven increíble que está haciendo grandes cosas, y rezamos para que regrese a casa porque tiene un futuro brillante. Queremos hacer todo lo posible, lo que significa acelerar la investigación y respetar a la familia y su privacidad”.

INTERROGADO NO ERA "PERSONA DE INTERÉS", SI NO TESTIGO

La Oficina del Alguacil del Condado Loudoun en Virginia dijo que las autoridades de República Dominicana interrogaron el miércoles a "una persona de interés" en el caso.

Sin embargo, las agencias del orden en República Dominicana aclararon el jueves que no se trata de una persona de interés, si no de un testigo. Las autoridades del país caribeño agregaron que ellos no utilizan el término "persona de interés".

El testigo es un joven que 24 años que, según las autoridades de República Dominicana, está cooperando con la investigación. Al parecer, él fue la última persona en ver a Sudiksha Konanki.

Cabe señalar que la Oficina del Alguacil del condado Loudoun no tiene jurisdicción en el caso, pero ha enviado detectives a Punta Cana para ayudar con la parte estadounidense de la investigación. La familia de Konanki reside en Virginia.

"Esto no es lo mismo que un sospechoso, ya que no se trata de un asunto penal. Sigue siendo un caso de persona desaparecida", declaró a NBC News el portavoz de la Oficina del Alguacil, Thomas Julia.

Por su parte, la Oficina Nacional de Prensa del FBI también remitió las preguntas a las autoridades de República Dominicana, declarando: "El FBI continúa colaborando con nuestros socios internacionales en este asunto".

DESAPARECIDA DESDE EL 6 DE MARZO

Konanki desapareció en la madrugada del 6 de marzo en una playa frente al Hotel Riu República. El hotel declaró en un comunicado que la desaparición de Konanki coincidió con un corte de electricidad que obligó a varios huéspedes a acudir a la playa.

El padre de Konanki dijo que ella y otras cinco estudiantes universitarias viajaron a República Dominicana el 3 de marzo.

El presidente dominicano, Luis Abinader, declaró a la prensa que lamentaba la situación. Defendió la seguridad de los turistas en República Dominicana, afirmando que el país recibe más de 11 millones de visitantes al año y que rara vez surgen problemas.