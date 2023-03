Aprueban cambios a leyes de zonificación para crear más viviendas asequibles en Arlington

El concejo del condado Arlington, Virginia votó para cambiar las leyes de zonificación que permitiría que dueños de casa unifamiliar puedan agregar unidades adicionales a sus hogares y así incrementar el suministro de viviendas en la ciudad.

Dos residentes le dijeron a Telemundo 44 que ya tienen sus planes de construcción para aprovechar la tierra.

En Arlington existen esencialmente dos opciones de vivienda: una casa unifamiliar o una unidad en un edificio de apartamentos. Pero tras ser aprobada la propuesta de ley Missing Middle Housin de la junta del condado, cambiarían las reglas de zonificación para permitir que cualquier hogar ubicado en un terreno zonificado para familias individuales permita tipos más pequeños de viviendas multifamiliares como dúplex, triplex e incluso hasta de ocho unidades.

La junta del condado estima que tres de cada cuatro lotes de la tierra residencial en Arlington son viviendas unifamiliares.

Kathleen Johnson miembro de la organización Yes In My Backyard, que apoya el proyecto de ley, explicó que el objetivo es crear más disponibilidad de viviendas en Arlington y que sea más diverso e inclusivo.

“Aunque sean casas caras, serán más asequibles”, dijo.

Algunos piensan que esto puede devaluar las propiedades, pero según expertos inmobiliarios, la medida traería más prosperidad y fondos a la ciudad.

“Lo que yo veo es que va a entrar más dinero para el área, y pues, más gente viviendo… honestamente, no creo que vaya a bajar [el valor de las propiedades]”, dijo la agente de bienes raíces Sasha Jaggar.

Sin embargo, aquellos que se oponen a la medida dicen que hará exactamente lo contrario.

“Le han dicho a la gente que esto será un camino a tener una casa en propiedad, pero no lo será”, dijo Richard Epstein, de la organización Alingtonians for Zoning Transparency.

Agregó que las nuevas reglas de zonificación no abordan la raíz del problema, y que solo creará propiedades que no serán asequibles a la comunidad de bajos recursos.