La apuñalaron y le prendieron fuego: exigen justicia para madre hispana asesinada en Seven Corners

Una mujer fue asesinada e incendiada el miércoles en el complejo de apartamentos The Villages at Falls Church en Seven Corners, Virginia, informaron las autoridades.

Según el reporte, los residentes del edificio situado en la cuadra 2900 de Willston Place dijeron que escucharon a una mujer gritar pidiendo ayuda y llamaron al 911 antes de las 3 p.m.

Los oficiales vieron salir humo del apartamento cuando llegaron y luego dentro descubrieron a Silvia Vaca Abacay, de 40 años, en llamas y con múltiples puñaladas en la parte superior del cuerpo, según la policía.

La mujer boliviana se había casado hace tres años y tenía dos hijos de 13 y 17 años, respectivamente, quienes residen en Bolivia. Su esposo no estaba en el apartamento al momento del crimen, indicó la policía.

No obstante, las autoridades tienen bajo su custodia a una persona de interés identificada como Richard Montano, de 47 años, quien supuestamente conocía a la víctima.

Claman por justicia

Por su parte, las amigas de la mujer también conocida como Kelita, levantaron un altar frente al lugar de los hechos mientras piden el esclarecimiento del caso.

"Justicia, que se le haga justicia, eso y que esto no vuelva a pasar con ninguna mujer, que no le pase nunca más a nadie, a nadie porque estas cosas no pueden estar pasando”, reclamó Gabriela Gutiérrez, allegada de la mujer.

Gutiérrez recuerda a Vaca Abbay como “una persona muy alegre, muy querida, excelente mamá, siempre ayudando a la gente".

Mientras, otra amiga de la víctima, Carmen Arancibia, resaltó que Kelita "era una mujer casi completa y perfecta, buena amiga, buena madre, amiga fiel para todo”.

De acuerdo con la policía, agentes habían visitado el apartamento varias veces por llamados de violencia doméstica.