Policía: Arrestan a un adolescente por portar un rifle cargado mientras dormía en Hyattsville

La policía arrestó el domingo a un adolescente en Hyatssville por portar un rifle AR-15 que estaba cargado dentro de su habitación mientras dormía.

Una llamada al 911 alertó a las autoridades poco después de las 8 p.m. por el reporte de un menor armado dentro de una vivienda. Al llegar, la policía desalojó a la familia y encontró a un adolescente de 15 años durmiendo en su habitación junto a un rifle AR-15 de cañón corto cargado.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Respondimos al llamado del centro de comunicación, la policía hizo exactamente a lo que está entrenada para hacer: los evacuaron a todos en la residencia para su seguridad. Lo hicieron con objetivo, compasión y lo hicieron tal y como esperábamos que lo hicieran. (Luego) recuperaron el arma y se aseguraron de hacerlo sin que alguien saliera lastimado”, explicó el jefe de la policía de Hyattsville, Jarod J. Towers.

Luego del operativo, la policía despertó al adolescente y lo puso bajo custodia. El número de serie del arma estaba cubierto por una sustancia de pegamento negro por lo cual no se confirmó si el arma robada ni por qué el adolescente tenía acceso a la misma.

Vecinos del área temen por este tipo de situación y en especial por lo que viven los menores.

“Bueno a mí me preocupa la situación que se está viviendo en esta ciudad, tengo hijos en la escuela y no me gustan estas situaciones por como están ellos y creo que las autoridades deben de trabajar por la seguridad de este país”, recalcó un residente de la zona que prefirió permanecer en el anonimato.

Por su parte, el padre del joven asegura que el sistema debe ser más estricto con los adolescentes al tiempo que dice que su hijo debe recibir la ayuda necesaria para corregir su comportamiento ya que ellos han tratado y no lo han logrado.