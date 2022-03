Arrestan a dos menores por el asesinato de un joven en centro comercial de Hyattsville

WASHINGTON - Dos adolescentes han sido arrestados como los sospechosos de balear y matar el viernes a un hombre de 22 años dentro de un centro comercial de Hyattsville, Maryland.

La víctima, Daquan Dockery, falleció tras ser herido adentro de una tienda en the Mall at Prince George’s a esa de las 6:30 p.m., confirmaron las autoridades. El centro fue evacuado y no se reportaron más heridos.

Los dos acusados enfrentan cargos como adultos, pero sus identidades no han sido reveladas. Tampoco estuvo claro de inmediato los cargos que enfrentan.

La policía está trabajando para determinar si los menores conocían a Dockery. El motivo sigue bajo investigación pero por el momento se cree que una discusión llevó al tiroteo.

De acuerdo con el jefe de la policía de Hyattsville, un oficial del condado Prince George’s que estaba adentro del centro comercial intentó salvar a DaQuan, pero el joven sucumbió por sus heridas.

La víctima se graduó de Woodson High School y trabajaba en un restaurante Sweetgreen. Día a dos hermanos mayores, una hermana menor y a su madre.

“Rezo por mis hijos”, dijo su progenitora. “Puede que no sepa que rezo por ellos, pero rezo todos los días por ellos y por sus caminos, donde sea que viajen”