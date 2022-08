Arrestan a joven y dos adultos por tiroteo en National Mall

Un menor que tenía un arma y dos adultos fueron detenidos por la policía la madrugada del viernes después de que se dispararon a lo largo del National Mall en Washington D.C, informó la Policía de Parques de Estados Unidos.

Los oficiales de la Policía de Parques, D.C. y el Servicio Secreto de EEUU llegaron a la cuadra 1600 de Constitution Avenue NW alrededor de la 1:15 a. m. debido a informes de varios disparos, según la policía.

Descarga la aplicación de Telemundo 44 para iOS o Android y recibe las últimas noticias y el pronóstico del tiempo actualizado a tu teléfono.

Las autoridades también informaron que tres vehículos desocupados fueron alcanzados por balas. No se reportaron heridos y la policía no encontró daños a los monumentos. No hay una amenaza continua para el público, aclararon las autoridades.

Asimismo, la policía encontró a las personas detenidas en la cuadra 1600 de Consitution Avenue, en una parte de la carretera que divide la Elipse de la Casa Blanca de los terrenos del Monumento a Washington.

Las autoridades aún no han dado más detalles sobre el tiroteo, incluida la edad del menor y el posible móvil de la balacera.

La Policía de Parques de EEUU está investigando el incidente, confirmó el portavoz del Servicio Secreto, Anthony Guglielmi.

Constitution Avenue estuvo cerrada durante horas de la noche, pero reabrió antes de las 9 a.m. explicaron las autoridades.

"Ningún lugar protegido por el Servicio Secreto fue el objetivo de este incidente", dijo Guglielmi.

Las fotos muestran varios vehículos policiales cerca de la escena, incluido un automóvil del Departamento de Policía Metropolitana. Se vio a la policía bloqueando una sección de la Avenida Constitución con cinta amarilla.