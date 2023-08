Arrestan a un padre tras brutal ataque a entrenador de fútbol durante partido en Virginia

Un entrenador de fútbol fue supuestamente agredido brutalmente mientras hacía un trabajo de suplente en un partido amistoso en el condado Prince William.

El incidente sucedió el sábado. El primer tiempo del partido de jóvenes en el Hellwig Park de Manassas no llevaba ni la mitad cuando Vince Villanueva, un entrenador de fútbol con más de dos décadas de experiencia, notó que algo pasaba con un menor y su padre en un partido en el que él solo estaba haciendo una suplencia.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

“Probablemente habían pasado 12 minutos de juego. Estábamos perdiendo bastante. Y luego vi a uno de los jugadores con su padre y miró hacia arriba y dije: ¿estás listo para volver a entrar? Y el papá dijo, 'No, no lo está, ¿puedo hablar contigo?' Y le dije seguro”, dijo Villanueva.

Caminó un par de metros mirando al campo y al darse la vuelta para hablar con el padre del menor, un ruido profundo lo sorprendió. Fue cuando asegura que sintió ser golpeado con una botella de metal.

“Lo siguiente que sé es que estoy boca abajo en el suelo, así que no tengo ni idea. Estoy bastante seguro de que estaba inconsciente, así que no tengo idea de lo que pasó”, afirmó Villanueva.

La policía arrestó al sospechoso minutos después, identificado como Blerand Hoxha. Está siendo acusado de causar lesiones maliciosas y está detenido sin derecho a fianza.

El entrenador aún se recupera de lesiones que incluyen una fractura en el lóbulo orbital. Agregó que el hecho lo mantiene reformulando sus prioridades.

“Todavía estoy procesando. Ya sabes, ¿es esto algo que quiero seguir haciendo? Tengo 46 años y llevo en esto desde los 18. ¿Cuánto más queda? Y luego pienso, ¿quiero dejarlo en este punto? Es algo que realmente disfruto hacer. Y es algo que siempre me vuelve a gustar, el hecho es algo que lo uso para volver a centrarme”, dijo Villanueva.

Algo que mira con mucha preocupación es que su hija también es asistente deportivo, y la escalada de violencia ante los entrenadores y oficiales en este tipo de prácticas está a la orden del día. Es una realidad que comparten residentes del norte de Virginia.

“Los niños aprenden de uno, pero si uno actúa violentamente, pues la violencia es lo que les está enseñando a los niños”, dijo Lucy, una residente.

“Mis nietos están en juegos de béisbol, pero allí hay disciplina bien estricta. Allí expulsan hasta los padres si uno no está de acuerdo porque el [entrenador] es el que está dirigiendo el juego y uno tiene que estar calladito”, dijo Ana, otra residente.

Villanueva ahora busca brindar una recomendación clave a los padres de jóvenes involucrados en actividades deportivas.

“Espere 24 horas para hablar con un coach, permítase sentarse y decir, ¿necesito hablar con el entrenador o solo estoy emocionado en este momento? Ya sabes, porque los padres, todos nos involucramos en eso. Yo era padre. Me metí en los juegos y luego, cuando te vas y luego vas a casa, te vas a dormir, te despiertas al día siguiente y te das cuenta, oh, ya sabes, no fue gran cosa”, afirmó.

Telemundo 44 se contactó con el abogado que representa el equipo club de fútbol del norte de Virginia y hasta el momento no tienen comentarios al respecto del incidente.