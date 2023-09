Arrestan a mujer tras la muerte de residente de Virginia; segundo sospechoso estaría prófugo

La Policía Metropolitana de DC (MPD, en inglés) anunció el arresto de una mujer que habría estado involucrada en el asesinato de Larry Thomas, un residente de Virginia que falleció a mediados de agosto en la calle 16 del Distrito.

Las autoridades pusieron bajo custodia a Emérita García de 44 años quien figura como una de las dos personas que supuestamente participaron del crimen. El segundo sospechoso, Jasson Vázquez Pineda, permanece prófugo, según documentos policiales.

Telemundo 44 tuvo acceso a esta documentación en donde se evidencia a través de la narración de un video de seguridad, las interacciones que los presuntos responsables de la muerte de Thomas habrían tenido en un bar de DC y la secuencia de hechos que incluyen una pelea en la que la víctima aparentemente no estuvo involucrada.

Se narran también las supuestas interacciones entre García, la víctima y un segundo sospechoso ya en la zona del asesinato en donde aún quedan más preguntas que respuestas.

Las imágenes también muestran el momento en el que hablaron, corrieron y desaparecieron de la vista de las cámaras de seguridad. La madre de la víctima reaccionó a quién presuntamente le robó la vida a su hijo.

"Yo sigo muy triste, sigo muerta por dentro... una parte de mí se fue con él. Él fue una buena persona, su espíritu sigue aquí. Es algo que no es fácil de hacer, es decir, no lo pude tener por toda su vida. Dios me lo dio en su nacimiento y en su muerte", expresó Aretha Yates.

Los familiares describen a Thomas como un alma libre y continúan realzando lo trabajador y dedicado que era. En medio de esta investigación, surgen también preocupaciones de residentes de esta área del distrito que dicen que los jueves luego de las 4 p.m. es un verdadero infierno, en donde presuntamente, la droga y el alcohol reinan en convivencia con la anarquía.

