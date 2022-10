Arrestan al sospechoso de la muerte de un joven en centro comercial de Prince George’s

La policía arrestó al sospechoso del asesinato de un joven de 20 años dentro del patio de comidas de un centro comercial en Prince George's a más de un mes después del tiroteo.

Stephon Edward Jones, de 33 años, fue acusado de asesinato en primer y segundo grado y cargos relacionados con la muerte a tiros de Darrion Herring, de Hyattsville.

Jones, residente del Distrito, y permanece en la cárcel pendiente de extradición al condado Prince George's, Maryland, detalló la policía.

La familia de Herring explicó que estaba en el centro comercial el 18 de agosto ayudando a un hombre con discapacidades. Según un miembro de la familia que pidió no ser identificado, Herring llevó a su cliente a un baño cerca del patio de comidas cuando uno de los dos hombres que ya estaban en el baño desató un torrente de ira y palabras soeces.

Él gritó: "¿Qué estás mirando?" y amenazó con hacerle daño a Herring. Luego, llamó a su familiar para contarle lo sucedido.

“Él no molesta a nadie. No se mete con nadie, y simplemente no entiende por qué alguien quería meterse con él”, dijo previamente su pariente a nuestra cadena hermana, NBC Washington.

También agregó que Herring estaba muy desanimado por la reacción del otro hombre en el baño, a quien describió como un oficial uniformado del Departamento de Policía del Condado de Prince George's.

“El oficial no dijo nada y no hubo intervención”, resaltó su pariente. "Esa fue una fuente de frustración cuando dijo: '¿En qué clase de mundo vivimos que un oficial está presente cuando este hombre amenaza con dispararme?'"

Minutos más tarde, después de ayudar a su cliente a abordar un vehículo de transporte público, Herring fue asesinado a tiros en el área del patio de comidas del centro comercial.

El pariente de Herring dijo que el joven planeaba postularse para el departamento de bomberos de DC cuando cumpliera 21 años, lo que refleja aún más su deseo de ayudar a las personas.

Agregó que le duele escuchar a las autoridades describir lo que condujo al asesinato como “una disputa”, lo que implica que Herring conocía a Jones y estaba peleando con él por algo.

“Este fue un acto tan aleatorio y nos gustaría buscar y obtener justicia para Darrion”, indicó.

La policía le pide a cualquier persona que tenga información sobre el caso que llame a los detectives al 301-516-2512.