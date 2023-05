Joven hondureña muere arrollada en Prince George’s; sospechosos siguen prófugos

Una joven hondureña fue arrollada mortalmente en el condado Prince George's el domingo por dos jóvenes que manejaban un supuesto vehículo robado, según la policía.

De acuerdo a testigos, el incidente ocurrió mientras Dyanny Leiva Sabillon se bajaba de un vehículo al regresar de la iglesia. Al parecer, otro carro viajaba a alta velocidad e impactó a la joven alrededor de las 12:45 p.m. en la cuadra 6700 de Calmos Street, informó la policía del condado Prince George's.

“Yo la vi que estaba ahí todavía. Los grupos auxiliares ellos iban llegando, la policía ya estaba aquí. Yo llegué y sólo me acerqué por la parte de atrás y todavía la vi que estaba respirando”, relató su novio, Jonathan Orellana.

Según una foto compartida por un vecino, se presume que dos jóvenes manejaban un vehículo que se volcó después de la colisión. La policía de Prince George's confirmó que el automóvil era robado y que los sospechosos huyeron del lugar.

"Llamé a la ambulancia tres veces y no me contestaban, entonces yo gritaba a los vecinos que nos ayudaran. Fue algo muy fuerte. Me ha dolido mucho, hacía una semana o dos se mudaron para acá", detalló la vecina de la víctima, Levis Jiménez.

Orellana expresó que él y la víctima tenían planes de casarse el próximo año.

Los vecinos dicen que en la calle muchos carros pasan con exceso de velocidad, mientras la policía pide la ayuda de la comunidad para dar con los dos sospechosos.