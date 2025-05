Asesinan a abuela dentro de su casa en Landover mientras cuidaba niños

Una abuela y reverenda fue asesinada a tiros dentro de una casa de Landover, Maryland, durante el fin de semana mientras cuidaba a sus nietos, dijeron miembros de la familia a News4.

La reverenda Leslie Yvette Davis, de 54 años, estaba teniendo una fiesta de pijamas por el Día de la Madre para sus cuatro nietos pequeños, dijeron sus familiares.

Noticias Noreste 24/7 en Telemundo 44. MIRA AQUÍ GRATIS MIRA AQUÍ GRATIS

Cuando sus hijas fueron a recoger a los niños el sábado por la tarde, dos de los niños pequeños, gemelos de 6 años, caminaban por la casa, diciendo: "La abuela estaba muerta".

Manténte al tanto de las noticias locales y del estado del tiempo. Suscríbete a nuestros newsletters gratuitos aquí. SUSCRÍBETE SUSCRÍBETE

Las hijas de Davis la descubrieron muerta a tiros en su dormitorio. Otros dos nietos, de 10 meses y 2 años, fueron encontrados ilesos en el dormitorio con el cuerpo de su abuela.

La familia de Davis dijo que están absolutamente devastados por la pérdida.

"No se siente real," dijo Billie Davis, la hija de la víctima. "No he podido dormir. No puedo comer. Cada vez que cierro los ojos, sabes, solo veo a mi mamá como la encontré".

La policía les dijo que creen que alguien pudo haber atacado incorrectamente la casa de Davis, pensando que alguien más vivía allí, pero todavía no está claro qué sucedió, y no se han realizado arrestos.

El Departamento de Policía del condado Prince George dijo que la investigación está en curso.

News4 habló con la hija y la madre de Davis sobre cómo quieren que la gente la recuerde. Davis estaba muy involucrada en su comunidad religiosa, dijo su familia.

"Hermosa, amable, cariñosa, temerosa de Dios", dijo la hija de Davis. "Mi mamá era simplemente una buena persona en todos los aspectos. Literalmente, te daría la ropa de su espalda, la comida de su plato." "Alguien se llevó a mi bebé, mi primogénita", dijo la madre de Davis. "No sé cómo explicar el dolor que siento, realmente no lo sé."

Toda la familia Davis es extremadamente unida. La madre y la abuela de Davis todavía están vivas, y luego ella tuvo hijos y nietos.

Cinco generaciones de miembros de la familia han vivido cerca unos de otros y les encanta visitarse y pasar tiempo juntos. La familia dijo a News4 que están sufriendo y esperando desesperadamente respuestas."Si alguien sabe algo, animo a las personas a que hablen. Porque mi madre no merecía esto", dijo su hija.