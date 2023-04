Aumentan los reportes de abuso infantil en Prince George’s después de la pandemia

Más de 600 mil niños son abusados anualmente en Estados Unidos y cada día al menos cinco mueren debido a estas causas, según la Alianza Nacional de la Niñez.

Según la directora de la Unidad de Víctimas Especiales y Violencia, Jess Garth, la llegada del COVID-19 pudo haber ocasionado un aumento en el reporte de estos casos en el condado Prince George's.

"Después de que terminó la pandemia, entre comillas, y los niños volvieron a la escuela, estamos viendo más informes", destacó.

"Y creemos que eso no se debió a que no ocurriera el abuso infantil, sino a que los informantes no tenían acceso a los niños", agregó, por su parte, Aisha Braveboy, fiscal estatal del condado.

Los videos, en los que la sospechosa presuntamente agrede a dos menores, se han hecho virales en las redes sociales.

Uno de los casos más recientes que ilustra lo vulnerable que pueden ser los menores, fue el arresto de una empleada de una guardería en Oxon Hill que se filmó agrediendo a dos niños y compartiéndolo en redes sociales, enfrentando cargos por abuso infantil y agresión.

"El juez estuvo de acuerdo de que no había condiciones de fianza ante el peligro que representa la mujer. Nuestro plan es avanzar con el enjuiciamiento. Hay una audiencia preliminar fijada para el 15 de mayo", señaló Braveboy.

En líneas generales, dicen que uno de los mayores desafíos en este momento es el acceso a internet que, aunque les permite a los niños aprender de múltiples cosas, esa misma exposición puede ser negativa.

"También hace que la disponibilidad de material de abuso sexual infantil sea fácil de conseguir y hemos visto estudios que es más probable que una persona abuse de niños cuando consumen este tipo de material", resaltó Garth.

Para hacer una denuncia en el condado Prince George's por estas causas, puede llamar al 301-909--2450, pero deberá tener a la mano la identidad y edad del niño y de su cuidador, la dirección de domicilio y la ubicación actual del menor.