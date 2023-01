Autoridades: 2 mujeres son heridas de bala dentro de un Uber en Georgia Avenue NW

Dos mujeres fueron alcanzadas por los menos por una bala mientras estaban dentro de un Uber en Georgia Avenue NW el domingo, de acuerdo a las autoridades.

Según el informe policial, el vehículo donde estaban las víctimas cruzaban a Georgia Avenue en Morton Street cuando otro auto se dirigía por Georgia Avenue. Alguien en ese vehículo abrió fuego sobre las 12:47 a.m.

Recibe las noticias locales y los pronósticos del tiempo directo a tu email. Inscríbete para recibir newsletters de Telemundo Washington aquí.

La policía dijo que por lo menos una bala pasó por la puerta del auto e impactó a las víctimas. No estuvo claro de inmediato si ellas eran los blancos de los disparos.

La policía dijo que las víctimas inicialmente no sabían que tenían heridas de bala. Luego, una de las mujeres “sintió algo caliente en su pierna” y ella y la otra pasajera se dieron cuenta que estaban heridas, detalla el informe policial.

Las víctimas no fueron llevadas al hospital por ambulancia, pero sí llegaron a un centro médico y se espera que sobrevivan sus heridas.

Un portavoz de Uber le dijo a nuestra cadena hermana NBC Washington: “Este acto de violencia sin sentido es repugnante y esperamos que los pasajeros heridos se recuperen rápidamente. Felicitamos al conductor por su rápida acción para ayudar a las víctimas y estamos agradecidos de que no haya resultado herido”.

Las autoridades aún no han compartido información sobre posibles sospechosos.

Según datos del Departamento de la Policía Metropolitana, se han denunciado 41 delitos en un radio de media milla de la intersección.

Es uno de los muchos vecindarios de DC que cuenta con nuevos residentes y nuevos negocios.

"Me siento algo seguro. De hecho, no vivo muy lejos de aquí", dijo un residente. "Este es mi territorio. Siempre estoy de un lado a otro en Georgia Avenue, y nunca he tenido un problema. Pero nunca salgo por la tarde".

La policía sigue investigando el incidente. Las autoridades dijeron que a unas cuadras de distancia, una bala perdida ingresó a una casa. Nadie resultó herido y no quedó claro de inmediato si ese daño podría estar relacionado con el tiroteo en Georgia Avenue.

Uber agregó que estaba en contacto con el conductor para ofrecer ayuda y está intentado comunicarse con las pasajeras. También informaron que su equipo de seguridad pública está listo para asistir a las fuerzas del orden con la investigación.