Autoridades alertan sobre robos de celulares prestados

Las autoridades de D.C. están alertando a la comunidad sobre una nueva estrategia de malhechores para robar tu teléfono celular y aprovecharse de la buena voluntad de muchos.

Estos individuos le piden el teléfono prestado a sus víctimas supuestamente para hacer una llamada, y ya cuando el teléfono está desbloqueado, se lo arrebatan de las manos y salen huyendo con él y toda tu información personal.

Ya son dos los incidentes que según las autoridades del Distrito han sido reportados a una corta distancia uno del otro, el primero en M Street SE y el segundo en I Street SE.

La primera víctima relató que se encontraba caminando en el área el pasado sábado cuando un hombre desde su vehículo le pidió si podía realizar una llamada desde su celular. La víctima aceptó y aún sosteniendo el teléfono tras desbloquear la pantalla e iniciar la llamada el sospechoso le arrebató el teléfono y huyó del lugar.

El mismo tipo de robo ocurrió el domingo a pocas cuadras de distancia.

"Creo que pensaría que necesita la llamada, me daría lastima y a lo mejor le daría mi celular”, dijo Carmen Mejía, trabajadora en el área del sureste de DC.

Otros son un poco más precavidos.

"Yo no presto el teléfono. Me ha pasado eso y siempre les digo que no tengo línea”, dijo una mujer.

Aún así, según expertos, de suceder las consecuencias podrían ser graves, debido al acceso de información como contraseñas y cuentas de banco.

"Si… es un hacker y tiene un nivel de conocimiento acerca del dispositivo, muy fácil puede sacarte todo”, dijo Marco Capriles, un especialista de informática e inteligencia artificial robótica.

Pero hay medidas que se pueden tomar antes de que esto suceda para proteger tu información y minimizar los daños.

"Tu puedes tener las contraseñas grandes donde puedes tener números, símbolos, y el sistema hace que eso también dure más tiempo en contraer tu contraseña”, dijo Capriles. “Yo recomiendo que guarde la caja del teléfono que compró, y detrás de la caja normalmente está el número IMEI. Ese número IMEI usted lo usa en la página ya sea de Samsung o de Apple, del teléfono que tenga, para que pueda eliminar todo el… data que está en su teléfono”.

Las autoridades le piden a la comunidad tener precaución, y aunque esté en tu naturaleza, piénsalo dos veces antes de prestar el celular.

Para proteger tu información personal, no mantengas las contraseñas dentro del móvil, y asegúrate de cerrar todas las aplicaciones de transacción de dinero como Venmo o Cash App, que muchas veces permanecen abiertas aunque no estén en uso.